國銀7月中小企業放款增額探近五年同期低 動能緩了嗎？

據金管會統計，2024年7月底國銀對中小企業放款餘額攀升到10兆953億元，單月僅增加126億元，增額是近五年同期最低，累計前七月增加3,289億元，目標達成率78%，金管會認為，全年達標審慎樂觀。

銀行局副局長童政彰說，7月單月增額減速，有五大原因，一、政府不動產管控政策讓建商對建築購地貸款和開發，偏向保守觀望，土建融完工後，建商也加速還款，二、營運週轉金還款潮浮現、三、聯貸案還款。

四、中小企業戶「升級」改歸類為大企業放款。依規定，中小企業實收資本額是1億元以下，中小企業戶逐年「長大」後就改歸類為大企業，五、企業戶也觀望美國9月利率政策而對投資布局，先採謹慎態度。

7月因6月高基期，因此單月成長率較低，累計前七月增加3,289億元，仍達到史上最高放款增額目標量4,200億元的78.3%，與前七月依增速達標58%來看，腳步加快，金管會對全年達標審慎樂觀。

銀行主管說，觀察中小企業放款動能，有兩大關鍵，一是出口，二是房市（因建商多屬中小企業戶），台灣8月出口受惠季節性拉貨及7月颱風出口遞延，優於預期，仍以AI零組件需求做主要支撐，其餘電子產品外也因庫存水位不高，讓拉貨動能維持一定水準。

但央行宣布加碼房市管制力道，估將重擊房市交易量，尤其是餘屋貸款最高成數再砍到三成，讓銷售不如預期的建案雪上加霜，建商一旦無法減降融資金額到餘屋貸放成數的三成，恐將變成銀行呆帳，也埋下放款動能的隱憂。

兩大力道的多空拉鋸，及央行再度升存準率，也讓市場資金轉緊，第4季中小企業放款動能強弱仍需觀察。

金管會公布7月底國銀對中小企業放款餘額10兆953億元，月增126億元或0.13%，增額是近五年同期最低，年增6.44%則終止連二個月增加，較上月下滑0.47個百分點。

累計前七月增加3,289億元，是史上同期第四大，僅低於2020~2022年這三年因疫情期間，政府推出紓困和振興貸款的「政策紅利」，顯示今年上半年中小企業資金需求仍殷切，銀行放款動能仍強勁。

據數據顯示，今年前七月放款量前五大者，是兆豐銀、永豐銀，各增加504億元及437億元，中信銀也增加347億元，彰銀與玉山銀也各增加逾300億元，顯示公民營銀行全力衝刺中小企業放款。

若以放款餘額來看，7月底中小企業放款餘額最高的前五大，是第一銀、合庫、華南銀、台企銀和兆豐銀，清一色都是公股行庫，合計市占率達四成，其中第一銀放款餘額達9,465億元市占約9%居首。