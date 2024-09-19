推動新經濟 總座李愛玲：證交所將推ESG數位平台

臺灣證券交易所總經理李愛玲表示，未來台灣資本市場將運用豐沛人才及技術等優勢，透過產業整合及驅動創新，積極朝向數位經濟發展，創造及滿足更多型態的新經濟需求，並推出ESG數位平台輔助產製永續報告書功能等服務，帶動台灣產業轉型、國際競爭力提升。

臺灣證券交易所今年自9月起與四大聯合會計師事務所共同規畫一系列「推動優質企業上市」專題交流座談會，首場座談會在19日展開，由證交所攜手PwC資誠聯合會計師事務所舉辦推動優質企業上市座談會，多家有上市申請(IPO)意願之公司踴躍與會，現場反應熱烈。

證交所為持續推動台灣資本市場的發展，吸引優質企業上市，提升我國資本市場的競爭力，特別舉辦推動優質企業上市」專題交流座談會。

李愛玲在會中發表演說，為打造優質且具特色性之資本市場，致力為企業提供優質服務，證交所結合一般板及創新板雙引擎之力量，服務不同營運階段之企業，期能充分發揮籌資平台功能，吸引資金挹注。證交所歷經各階段轉型，已發展成為上市企業質量並重、商品豐富多元，以及自然人與法人兼顧的市場。2024年上半年成交日均值達4,300億元創下新高，世界排名第九名，為台灣經濟繁榮之中流砥柱，亦是國際曝光度高之市場。

資誠聯合會計師事務所台中所所長徐建業致詞表示，台灣資本市場具備國際競爭優勢，產業創新能力亦表現卓越，台中位處台灣產業發展重鎮之一，具多樣化產業結構與扎實創新技術能力，為精密機械、新興環保材料、工具機和自行車及零組件等重要產業聚落，而協助在地隱形冠軍進入資本市場亦是交易所及資誠重要使命。

會中除由證交所上市服務團隊介紹台灣資本市場現況及IPO流程，並由資誠團隊分享「從資本市場看企業永續轉型」議題，說明ESG永續浪潮及減碳淨零等議題加速企業邁向淨零轉型之路，企業在永續議題上的策略和行動，也將高度影響投資人之投資決策。本次座談會並邀請到上市公司來億興業公司協理暨副發言人黃裕文，分享申請上市過程及上市後對公司整體助益，為本次座談會之亮點。

2024年向證交所申請初次上市之產業類別橫跨綠能環保、航空運輸、生技醫療、數位雲端等領域，證交所預期年底前也還有其他公司將陸續提出IPO申請，未來將持續投入更多的資源，以具體行動支持企業及市場發展，期盼吸引更多不同領域的優質企業加入資本市場，擴大資本市場規模。