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美降息、台股大漲出口商拋匯 新台幣爆量小升收31.932元

中央社／ 台北19日電
Fed降息2碼，台股大漲逾300點，新台幣走勢相對震盪，出口商拋匯助陣下，最後由貶轉升，新台幣兌美元今（19）日收盤收31.932元，升0.8分。聯合報系資料照
Fed降息2碼，台股大漲逾300點，新台幣走勢相對震盪，出口商拋匯助陣下，最後由貶轉升，新台幣兌美元今（19）日收盤收31.932元，升0.8分。聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，市場不確定性消除，台股大漲逾300點，新台幣走勢相對震盪，出口商拋匯助陣下，最後由貶轉升。新台幣兌美元今天收盤收31.932元，升0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額增加到25.46億美元。

Fed宣布降息2碼（0.5個百分點），為2020年3月以來首次降息，台股今天震盪走高，指數終場上漲363.85點，收在22042.69點。三大法人同步買超，合計買超353.08億元。

外匯交易員表示，亞洲貨幣早上受到拖累，不過隨著台股大漲、出口商拋匯，新台幣由貶轉升。新台幣兌美元今天開盤價為31.96元，最高31.912元、最低32.06元，最後收31.932元，小升0.8分。

外匯交易員說，雖然Fed主席鮑爾語帶保留，不過美國啟動降息循環，美元指數應逐漸走弱，預料後續新台幣將呈偏升格局。

根據央行臉書統計，美元指數貶0.12%，日圓重貶0.44%，其餘亞幣多數走揚，包括人民幣升0.27%、越南盾升0.3%、新加坡幣升0.14%、新台幣升0.03%，韓元小升0.01%。

Fed 匯率 台股 新台幣 美元 降息

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