台企銀舉辦失智症VR體驗 同理包容失智患者並推廣長照

台企銀（2834）積極推動「信託2.0」及「失智金融友善服務」政策，舉辦「安養信託暨失智症VR體驗講座」，邀請長照機構、家庭照顧者及客戶，參與以第一人稱視角設計的模擬活動，體驗失智患者的生活情境，讓照顧者及客戶更能感同身受，藉此提升與失智者的應對技巧與照顧模式。該行並與壽險公司現場推廣安養信託及保險長照宣導，進而滿足失智者生活需求及財產安全的保障。

據衛福部「全國社區失智症流行病學調查」，推估113年65歲以上失智症人口數約35萬人，且臺灣即將邁入超高齡社會，失智人口將持續提升。失智患者的大腦就像被網子覆蓋拉扯，腦部功能有可能錯置或消失，導致記憶力、語言及思考能力退化，產生憂鬱焦慮、妄想、幻覺等，這些狀態是隨機出現且不可恢復。

台企銀與盤古銀髮公司合作，透過虛擬實境(VR)技術，以第一人稱視角模擬「失智症」症狀，例如出現幻覺或空間迷失等各種生活情境，讓照顧者更能以同理心理解如何與失智症者互動。該行再輔以案例方式宣導適合失智症者的信託商品及保險規劃，協助客戶保護資產滿足全方位需求。

除了導入失智症VR體驗活動，台企銀更於全台偏鄉社區贊助成立的「銀髮樂齡學堂」，辦理金融服務宣導活動，透過寓教於樂方式讓社區長者了解安養信託的重要性，同時建立防詐辨識能力，落實普惠金融。

台企銀已連續五年獲金管會頒發辦理高齡者及身心障礙者財產信託績優銀行、連續兩年獲安養信託獎績優銀行。台企銀並積極培育同仁取得「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」證照，強化全台各分行信託專員的專業與規劃能力，為客戶提供更完善的信託解決方案，致力成為客戶信託往來首選的最佳夥伴。