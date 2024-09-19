2024台灣影響力投資國際論壇 將於10月16日登場

根據去年全球影響力投資網絡（GIIN）報告，全球影響力投資市場的管理資產（AUM）在前年已接近1.2兆美元，而過去十年市場的年複合增長率（CAGR）超過17%，是永續金融資產中增長最快速的類別。

由台灣影響力投資協會（TIIA）主辦的第四屆「台灣影響力投資國際論壇」，將於10月16日（三）在政大公企中心舉行，主題「創新金融解決方案、推升SDGs影響力」，邀請來自英、美、日、新加坡及馬來西亞專家與國內各界領袖齊聚一堂，應對2030年永續發展目標的下半場挑戰。

TIIA理事長陳富煒表示，聯合國於2015年提出關乎人類生存發展的17項永續發展目標（SDGs），但距2030年最後期限僅剩六年多時間，整體進度嚴重落後，「我們除了倡議宣導，希望借重永續金融力量，將明年（2025）定位為台灣影響力投資的行動元年，具體落實SDGs影響力投資。」

TIIA副理事長陳一強分析，政府、企業與非營利組織之間的合作及合資是一大關鍵。透過政策創新鼓勵跨界合作，建構更有利於影響力投資的環境，有助持續擴大解決方案的規模，例如「永續發展債券」、「社會影響力債券」及「為成功付費（Pay for Success）」等金融創新模式。

由文化大學永續創新學院院長方元沂主持的「永續發展與社會金融之台、英、日、韓、新五國法規比較研究案」，也報告永續發展與社會金融已有許多成功案例，例如日本以強力的政策將「為成功付費（PFS）」納入國家戰略，以醫療健康、長照、防止累犯率為重點，值得台灣借鏡。

在第四屆論壇，全球影響力投資執委會（GSG Impact）執行長Cliff Prior將親自訪台，探討全球和亞洲影響力投資領域的趨勢，以及中信金控、星展銀行（台灣）、國泰金控分享如何導入創新的金融解決方案。