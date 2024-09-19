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打擊投資詐騙 第一金證券推出宣導短片及社區防詐列車

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

金融投資詐騙猖獗，已成為嚴重社會治安問題，第一金證券響應政府政策，從官網設置反詐騙宣導專區、專屬簡訊特碼、反詐專線等多面向打擊詐騙活動，近期更推出反詐騙宣導短片，並與各縣市警政機關合作，啟動全台「社區防詐列車」宣導，以期提升防詐宣導效果。

據內政部統計，2023年假投資詐騙案件達到1萬1,719件、金額53.4億元，占詐騙案總金額比重六成以上，造成民眾重大財物損失。由於詐騙集團的話術、伎倆日新月異，民眾稍不注意就可能受騙，防範詐騙首重提升全民防詐意識事前預防。

第一金證券日前設置官網反詐騙專區，提供民眾反詐常識、詐騙新聞報導、詐騙態樣/案例分享，並設置反詐騙專線提供投資人電話諮詢。

繼去年與警政署合作拍攝反詐騙宣導短片後，今年第一金證券自製新版宣導短片，由陳致全董事長簡單清楚的說明，民眾參加新股上市抽籤只能透過證券商或營業員，任何宣稱有門路拿到股票、免抽籤者都是詐騙，且股款是由證券交割戶扣款，並非匯到其他帳戶，破解新興的新股抽籤詐騙手法。短片將在第一金證官網、社群平台以及主辦的各類活動中播放。

同時，第一金證券更主動深入鄰里，發揮「第一金證在這里」的公益宗旨，與地方社區組織合作，在全台啟動多場社區防詐列車座談，邀請地方民眾參與，由各縣市警察局擔任講師，9月19日台北站由總經理李美芳親自出席。第一金證券表示，辦理現場宣導，主要是發掘較少接觸網路、社群媒體的族群，透過面對面雙向交流，即時為民眾解答疑惑，提升防詐宣導效果。

為加強防堵釣魚、詐騙簡訊，第一金證券申辦專屬簡訊特碼，防止詐騙集團偽冒公司名義發送訊息，強化反詐騙辨識，客戶將專屬號碼加入手機聯絡人名單，即可辨識收到該公司簡訊的真偽。

第一金證券指出，打擊詐騙是一條永不休止的路，未來公司將會以金融業職能，持續推出各類型防詐活動，讓民眾遠離詐騙的威脅。

第一金證券 詐騙集團

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