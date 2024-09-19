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樂天銀至8月貸款餘額成長：有助縮短未來損益兩平期間

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

國票金（2889）總經理陳冠舟19日為轉投資純網銀樂天銀釋出利多消息，指出受惠主管機關開放網銀線下作業，樂天銀順利承辦多筆聯貸案參貸業務，加上積極規劃辦理企業貸款試辦業務，順利提升貸款餘額，利息收入穩定成長，「有助縮短未來損益兩平期間」。

至今年8月底，樂天銀存放款年增率大幅提升，分別增加45％以及160％，放款快速成長，改善存放比達五成。「開戶數、存款以及貸款均穩定成長」，累積開戶數達24.5萬戶、累積貸款餘額飆升至152億元，累積存款餘額達306億元。

國票金指出，放款受惠第二季產品線上增加聯貸業務，個人貸款以及企業貸款規模同步穩定成長，聯貸業務占比約兩成，至8月底貸款餘額年增約106億元。

對於提存影響上，國票金控指出，未來幾個月還可以看到放款持續成長，增加放款勢必要提存百分之一，獲利將先被提存吃掉，損益會發生在明年，獲利將會有顯著改善，今年損益會維持與去年相當幅度。

獲客上，樂天銀今年拓展多元獲客，包含樂天信用卡、悠遊付、街口支付、明台產險等等，提升經營效率；投資業務優化投資組合，增加買入優質高收益商業本票以及公司債，提升整體收益率，債券投資採取波段操作，增加資本利得，提升投資業務獲利。

對於未來業務發展，國票金指出，金管會原本希望純網銀服務可以在線上進行，但無論個金或法金，都需要線下輔助業務，包括擔保品以及大額提款，尤其法人授權對保上常常需要線下服務，主管機關宣示開放政策，預期相關細節會陸續出籠。

對於今年樂天銀全年表現是否有機會優於去年？國票金指出，一方面放款增加、也必須提存，剛好一消一長，另外利息收入增加提存也增加，預期明年貢獻會有顯著出現。

國票金解釋，純網銀經營上必須有新的產品線開發，這一方面增加新的人力與資本支出，這些支出會費用化，會增加當年度負擔，過去樂天銀考慮市場開放越大，投資效力越好，未來一年伴隨主管機關開放，勢必會投入更多產品開發，但也連帶會產生額外資本支出，包括人力、系統開發等等。

國票金控 樂天

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