Fed降息2碼 法人：為加速利率正常化而非經濟失速

凱基投信表示，按照過往經驗，Fed只有在重大風險事件發生時，才會在單次FOMC會議降息2碼，這次美國衡量經濟是否衰退的各類經濟數據，多數並未明顯轉弱。研判聯準會選擇較大幅度降息原因在於，相對於初期慢速降息，未來再因景氣風險惡化而加速降息，不如一開始採取較大幅度降息，以支撐經濟動能，顯示聯準會降息2碼本質仍是預防性降息。

凱基投信指出，整體而言，美國經濟動能雖然放緩，考量降息對經濟的滯後性，即使未來美國經濟數據轉弱，Fed擴大降息可望支撐美國經濟軟著陸格局。市場已大部分反映通膨降溫與降息預期鞏固下，且企業獲利成長仍挹注股市動能下，對股市維持正向看法，且股市輪動可望延續。

隨著經濟有望實現軟著陸，股債風險性資產表現也將獲得支撐；惟市場仍存在不確定性，包括選舉變化、財報結果和經濟數據都難免使市場短線震盪。因此，在參與市場投資機會的同時，仍會建議維持股債均衡配置，除了同時兼顧股債機會，也可分散單一資產的波動風險。

股市方面，凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，由於進入降息階段，市場廣度擴大，過往受到高息環境壓抑的類股如REITs、公用事業及中小型股等投資機會浮現；上半年表現偏弱的不動產類股和公用事業類股，下半年至今漲幅分別達16.1%和14.4%，分居前二名，隨著聯準會仍有降息空間，該二類股的價值面優勢可望獲得突顯，進而延續強勢股地位。

最為關鍵的AI資本支出展望，企業多保有持續擴張的立場，有利相關AI供應鏈受惠。另一方面，大型龍頭公司手握豐沛資金且營運穩健，雖近期市場類股出現輪動，建議核心仍應以大型優質公司為主應對可能的景氣趨緩波動。因此操作策略方面，建議採取兩手策略，也就是以大型成長股為核心持股，同時納入景氣循環股、小型股等衛星配置，以應對後續可能出現的類股輪動。

債券方面，凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，本次會議前降息預期已經升溫，帶動利率走降。由於目前市場已經反映比聯準會點陣圖更為積極的降息路徑，且從點陣圖變化可知，在第一次快速降息後，聯準會並不預期會連續快速降息，且終點利率大致維持不變，故此階段仍建議聚焦債券票息收益將比期待利率走降帶來的債券資本利得更為重要，因此更偏好投資等級債中較低評級（A-BBB級），及非投資等級債中的較高評級者（BB-B級），適度承擔信用風險，透過利差優勢強化息收效果，有利報酬率與投資效率。長天期公債部分，建議以避險而非積極賺取價差角度配置，以避免過度重押可能承受的利率波動風險。