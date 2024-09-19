瑞銀與台灣證券交易所合辦第20屆瑞銀證券台灣企業論壇

一年一度的瑞銀證券台灣企業論壇 (UBS Taiwan Summit 2024) 下周舉行。適逢論壇正式踏入20 周年，瑞銀今年將與台灣證券交易所合作，於2024年9月23日至25日在台北舉辦。

為期三天的瑞銀證券台灣企業論壇冠蓋雲集，含括了瑞銀的分析師與各領域精英共襄盛舉。與會者將透過參加小組會議、從中進行討論、並獲得獨家一對一交流等機會，獲得專業見解，掌握台灣各行業的最新趨勢，並發掘潛在的投資機會。除探討全球環境變化對台灣經濟、市場和企業的影響之外，更將重點聚焦於台灣的晶片製造、人工智慧、硬體產業及非科技領域的成長潛力等關鍵議題。預計將有300多名與會者， 包括知名企業與投資者，針對全球及台灣的最新趨勢展開交流。

針對台灣接下来的經濟成長的走勢，瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎表示，台灣經濟在未來幾個季度將持續展現韌性，預計2024年經濟成長將達到3.8%，2025年經濟成長將依然達到3.1%。

今年論壇的主軸圍繞在人工智慧在2024年席捲全球的各個產業，台灣由於身處全球供應鏈的關鍵地位，不僅僅只有科技產業；非科技領域的產業亦面臨到轉型再成長的階段，因此包括企業如何在不斷變化的市場環境中突圍精進；台灣整體經濟怎樣因應日益複雜的地緣政治，並讓台股持續保持優勢，提供國內外投資者優質的資本市場等議題皆是本次與會者討論的重點。