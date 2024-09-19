永豐金證券大戶投APP推出「閃電下單」 三大功能讓投資人掌握交易優勢

永豐金證券大戶投APP即日起推出「閃電下單」功能。為了協助投資人掌握進出場時機，並讓當沖使用者體驗到有別於一般下單匣的高效交易優勢，自行開發出三大短線交易小工具：光速模式、自訂面板排序、與閃電報價指標，一個APP畫面整合報價、交易、刪單的投資流程，投資人只需一鍵即能秒速完成下單。

永豐金證券指出，政府為提升台股動能，自2017年4月28日起，將現股當沖交易的證券交易稅稅率由3‰調降至1.5‰，並二度延長實施至2024年底。根據證交所數據，實施當沖稅率減半前的當年第1季，當沖買進金額占市場比重僅為9.9%，而實施7年後，至今年8月當沖占比拉升至37.6%，顯見當沖交易策略、已成為投資人參與股市的主要方式之一。

永豐金證券分析，當沖以頻繁交易賺取微小價差，交易速度為投資人重視的關鍵之一，大戶投APP新推出「閃電下單」功能，在交易流程導入最重要的「光速模式」，讓投資人一鍵即可完成下單送出，不必像傳統交易流程、需再次點選下單確認頁才能送出委託單，讓當沖者完整掌握交易時機。

此外，當沖投資人通常會採用盯盤方式操作股票，在盤勢變化時會需要秒速刪單並調整價格，「閃電下單」介面搭配「光速模式」，提供單一價格或全部委託單一鍵刪除的快捷功能，免去切換委託單頁面的繁雜流程錯失成交機會。

永豐金證券進一步觀察到，過往市場閃電下單以桌機版本為主，投資人可自由配置看盤介面，但如何在有限制的手機APP畫面呈現多樣高效看盤需求，成為一大挑戰。大戶投APP特別設計「自訂面板排序」功能，讓使用者可以根據自身習慣，排序四個交易小工具：委託條件、今日可現股當沖、今日新增股數、總庫存；其中，委託條件設定協助投資人設定3組快捷委託張數，例如可同時設定1張、5張、10張，快速於APP介面中變化下單委託張數；其他三個則屬於帳務小工具，協助客戶排序最想看的帳務類型，並提供庫存即時損益試算、協助當沖族群判斷停損停利時機。

永豐金證券指出，從客戶訪談需求中，特別設計出「分時閃電指標」，協客戶解決閃電下單交易當下無法切換分時報價畫面盯盤的困擾，大戶投APP「閃電下單」於報價介面中，會呈現盤中當下成交價的連續累加量，例如，目前成交價為10元，同一價位連續三筆單分別成交10、20、30張，則報價介面會在此價位左方顯示累加量60張；這個服務除了解決客戶切換分時報價畫面的時間差困擾，也能協助客戶自動加總累計量，永豐金證券透過切入當沖族群痛點，貼心推出全新大戶投APP「閃電下單」功能。