元大金控、元大期貨蟬聯天下永續公民獎 落實公司永續治理文化

元大金控（2885）連續五年入選「天下永續公民獎」，從200家指標企業脫穎而出，榮獲大型企業-金融業第五名；旗下子公司元大期貨（6023）七度入榜，獲選年營收50億元以下的「小巨人組」第一名，並蟬聯「天下人才永續獎」，彰顯元大金控集團落實公司永續治理文化，持續發揮金融影響力，帶動產業及社會共同邁向淨零未來，獲評審高度肯定。

《天下雜誌》自2007年起舉辦「天下永續公民獎」，採嚴謹的量化指標及搭配專業的評審團機制，從公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等四大構面進行評比，受各界高度重視。元大金控推動ESG績效卓越，在公司治理面八度獲證交所「公司治理評鑑」前5%上市公司，將於2025年達成女性董事席次達三分之一的董事成員多元化目標，目前已有六家子公司設有女性董事或監察人；另外，為了提供客戶最安全的金融環境，元大金控及五大子公司均設有資安長，建立全集團金融資安聯防體系。

元大金控為「永續金融先行者聯盟」成員之一，積極推動永續金融、帶動產業低碳轉型，今年由台灣指數公司與標普道瓊指數公司(S&P)合作開發的「台灣淨零ESG指數」，前十大成分股僅有三檔金融股，元大金控即為其中之一；響應國家2050淨零目標，逐步降低集團碳排放量，2023年減碳比例達10.40%，超越原集團訂定8%減碳目標；將循環採購概念納入供應商永續採購指南-指引、永續採購宣言，以提升供應商的資源循環意識；響應「淡水河公約」，除號召員工、眷屬及供應商參與淨灘，同時邀請供應商簽署「淡水河公約」，共同守護生態環境。

元大金控以國際永續標竿企業為推動目標，連續5年入選DJSI道瓊永續指數「世界指數」與「新興市場指數」雙榜，榮獲綜合金融組世界第一；亦積極響應永續倡議，2024年加入自然相關財務揭露倡議（TNFD），名列先行者(TNFD Early Adopters)名單，同時加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF），與全球企業並進。

旗下子公司元大期貨積極推動綠色金融產品、多樣化的社會參與計畫，且為全台首家全營運據點皆使用綠電的期貨業者，榮獲天下永續公民獎、天下永續人才獎雙獎肯定；元大期貨積極打造多元共融的工作環境，關注員工身心健康並鼓勵參與社會公益活動，致力打造專業服務、友善溫暖的企業形象，將EPS+ESG永續經營，將理念深植在企業DNA之中，持續朝「亞洲地區最值得信賴期貨商」目標邁進。