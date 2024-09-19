車禍事故當場就能理賠？富邦產險推2大理賠創新服務

為減緩客戶車禍事故發生後的焦慮與不安，富邦產險提供「一定安心」及「現場小額賠付」服務，積極加強車禍事故處理的即時性，除了讓客戶在等待理賠人員抵達事故現場前，可透過行動裝置畫面即時「看見」理賠人員位置、得知預計等待時間，降低客戶的等待焦慮外，更將理賠流程延伸至事故現場，理賠人員可於車禍現場評估損失後即時賠付，讓客戶更快速獲得理賠服務，提升事故處理的效率。

富邦產險表示，當客戶於車禍事故發生後撥打「富邦產險客服專線（0800-009-888）」，在確認現場須理賠人員處理後，將啟動「一定安心」服務，客戶只需透過簡訊中的專屬連結，點擊連結即可於行動裝置追蹤理賠人員的所在位置及理賠人員預計抵達的時間。富邦產險說明，此項創新服務為客戶提供理賠人員抵達的明確等待時間與進度，讓客戶於事故發生後「一定安心」。

此外，「現場小額賠付」服務則可加速處理輕微事故的效率。在事故當下，當理賠人員抵達現場後，於現場迅速評估損失，確認相關資訊並與各方協商後，若肇責明確且雙方同意和解，就可立即於車禍現場賠付，免去客戶後續等待理賠流程文書處理的時間。

曾使用過服務的客戶黃小姐表示，發生車禍當下心中非常慌亂、手足無措，但隨著屏幕上移動中的定位標記漸漸靠近事故現場，及預計抵達時間逐秒遞減，讓她深感安心，而在理賠人員抵達現場後，也迅速了解並評估事故情況，並於現場協助和對方協調，進行現場小額賠付，她驚訝於富邦產險如此迅速和專業的處理，而對方也對富邦產險服務表示滿意，車禍雙方皆給予肯定。

富邦產險致力應用行動科技優化客戶理賠流程，專注於創造更符合客戶需求的服務體驗，透過「一定安心」和「現場小額賠付」兩項服務深化理賠流程，反映富邦產險對於提升服務質量和滿足客戶期待方面的創新能力，也為客戶帶來更便捷、更安心的理賠體驗。