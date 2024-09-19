國泰金企業淨零典範 12度蟬聯「天下永續公民獎」十大企業榜單

國泰金控（2882）秉持永續金融「說到做到」理念，發揮多元金融職能，榮獲「2024天下永續公民獎」大型企業金控組前三名佳績，累計12度入選天下永續公民獎前十大企業榜，堪稱企業淨零典範。

2024年評鑑標準，特別著重「淨正效益」 ，也就是著眼企業作為，不僅利己更要利他，甚至帶動多元效益、影響力；這項檢核標準，國泰在「環境永續」、「社會參與」、「企業承諾」三大面向，皆獲得青睞，諸如創新升級「智慧綠房東」協助企業邁向RE100、「步步攻億走」保戶走路步數以循環公益支持偏鄉發展，創造與多方利害關係人永續共榮模式。其中，國泰鼓勵跨界、跨世代學習，打造友善包容職場，推動「國泰DEI小鎮」讓不同屬性的員工找到自己的舞台等，同步入榜「天下人才永續100強」，肯定國泰的人才永續競爭力。

國泰人壽總經理劉上旗代表領獎時表示：「國泰持續以科技創新及金融職能，深化三大永續主軸『氣候、健康、培力』，攜手客戶與價值鏈夥伴創造正循環、打造淨正效益。永續轉型絕非易事，多項不確定性的系統風險複合交錯下，國泰始終保持初心，與各領域夥伴一同踏實找出解方，邁向企業與社會共榮的永續未來。」

國泰金控淨零轉型成績斐然，在「環境永續」構面，先從自身營運低碳轉型做起，推動內部碳定價機制，依據集團減碳成本，計算每噸減碳成本逾美金100元，作為內部碳決策，推行至子公司齊力減碳。國泰人壽率先累積新台幣485萬碳費基金，增強員工排碳有價意識，該基金運用於綠建築認證及協助社福團體進行節能更新，創造碳減量的正效益循環。

能源永續的重要推手，國泰人壽身為全台最大商辦「智慧綠房東」，以房東身分統一購買與分配綠電，幫助企業租戶於辦公同時即享綠電，2023年共計協助企業轉供逾1,300萬度綠電，今年進一步推出空間結合智慧化管理系統的「hub新型態辦公服務」，將商辦租賃的軟硬體設施拉升至全新高度，智慧化與視覺化的管理工具，方便企業即時掌握所有環境數據，使永續指標可視化，同時更提高營運效率一站式串聯全台辦公空間，使租戶可跨區跨棟租賃又使用綠電，擴大空間使用效率，節能減碳，形成涵蓋能源永續、跨域技術、以人為本的全方位解決方案。

在「社會參與」構面，國泰人壽肩負守護全台800萬保戶健康的使命，以「步步攻億走」鼓勵保戶將日常走路結合公益永續，從2022年推出至今已累計走出逾1,600億步、累積公益基金新台幣 1,270萬元，挹注澎湖花嶼國小、屏東瑪家鄉、花東地區多所國小足球隊等計畫，透過搭建太陽能板的綠電收益回饋地方，讓學童學習與長者關懷不中斷；支持貢寮地方創生，促進當地農特產與觀光發展，讓每一步都具有意義，轉化為對環境、社會的良善循環。