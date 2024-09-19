天下永續公民獎／玉山金三度蟬聯第一 寫佳績

2024年《天下雜誌》「天下永續公民獎」昨（18）日舉行頒獎典禮，玉山金控（2884）繼前兩年蟬聯大型企業第一名後，今年再獲頒大型企業金融業組第一名，連續三年獲得主辦單位評審們給予高度認同，並創下臺灣金融業在該獎項亮眼成績。

「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，與世界同步，綜合「公司治理、企業承諾、環境永續、社會參與」四大構面，嚴選出臺灣最佳永續企業公民。天下雜誌表示，玉山金控是國內企業永續的先行者，在E、S、G各面向都有均衡亮眼表現，今年在四大構面都獲得最高評分肯定。

1992年玉山成立，就立下「成為世界一等的企業公民」願景，注重及落實企業社會責任與永續發展，透過以「文化及人才、制度與風險」為本、「接軌國際、創造價值、發揮影響力」為三大策略主軸，持續將國際領先制度與作法融入自身運作，包含加入赤道原則、支持再生能源產業、設定SBT減碳目標、推動內部碳定價等，更在2023年成立永續隊形，於各個主要部門設置永續專責單位，搭配永續相關單位全面推動業務與永續的結合。

2021年起連續三屆舉辦ESG永續倡議行動，迄今已攜手242家志同道合的企業共同邁向永續發展。

此外，玉山擔任永續金融先行者聯盟2024年聯盟主席，並擔任「政策與指引組」召集人，攜手臺灣金融業完成財務碳排放計算指引、減碳目標設定指引等重要基礎工程。

玉山金控董事長黃男州表示，「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略」，金融業的永續發展已經進入深水區，玉山在永續的道路上堅定前行，持續打造內部基礎工程，並與志同道合的夥伴攜手共同成就。

內部於近期完成玉山財務碳排放系統，自動化精準計算整體投融資碳排放量，並可作為各項管理決策參考依據；對外已結合淨零專家共同打造「永續轉型平台」提供企業更多客製化的淨零解方，協助企業進行轉型升級。展望未來，玉山將持續跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」的三座大山，與合作夥伴們共同壯大臺灣永續競爭力，邁向共融共好的永續新未來。