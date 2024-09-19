天下永續公民獎／富邦金領航綠色金融 獲殊榮

《天下雜誌》18日舉辦2024年「天下永續公民獎」頒獎典禮，富邦金控（2881）17度獲獎，今年榮獲大型企業--金融業組第二名。

富邦金控持續領航綠色金融發展、攜手員工建立企業永續文化，並善用品牌影響力帶動全民永續意識，致力永續經營的成果備受肯定。

「天下永續公民獎」自2007年創立至今已18年，今年有超過200家企業參與，並首次將大型企業組分為製造業、服務業、金融業三組，從公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等四大構面衡量企業ESG表現，為企業接軌國際建立新標準。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金透過低碳、數位、激勵、影響等四大ESG策略，積極從金融面與非金融面發揮影響力，此次獲獎是對富邦金控長期推動永續經營的最大肯定，未來也將秉持永續發展的精神，攜手各利害關係人邁向共好未來。

在環境永續面，富邦金控不僅積極呼應能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大台灣淨零轉型策略，更主動響應或加入各大國際永續組織。

2022年通過SBT審查並成為RE100會員；今年更偕同六家子公司在76處據點、115個電表新增導入共439萬度綠電，創下台灣金融業外島據點導入綠電的首例；富邦產險總部大樓拆除工程更取得全球首個「UL 2799廢棄物零填埋」金級認證；自2021年發起Run For GreenTM計畫，將體育賽事贊助資源與植樹減碳行動結合，帶動全民永續意識。

在社會參與面，北富銀自2021年起與內政部刑事警察局合作推出「鷹眼識詐模型」，透過AI技術及40餘種交易風險變數偵測異常交易，有效阻止詐騙。2023年精準度最高突破六成，提前攔阻848個可疑帳戶，攔阻金額達新台幣3,391萬元。為擴大防詐效果，富邦無償分享鷹眼模型並成立「鷹眼識詐聯盟」，迄今已有35家金融機構加入，覆蓋全台超過4,600家營業據點。

在企業承諾面，富邦金除協助客戶永續轉型、建立低碳營運模式，也凝聚員工永續共識，透過ESG小學堂、永續金融管理師證照課程、FUBON Talks富邦演說秀等全方位培力計畫與活動，提高內部永續意識並鞏固永續企業文化。