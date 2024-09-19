天下永續公民獎／國泰金12度列十大 淨零典範

國泰金控（2882）秉持永續金融「說到做到」理念，發揮多元金融職能，榮獲「2024天下永續公民獎」大型企業金控組前三名佳績，累計12度入選天下永續公民獎前十大企業榜，堪稱企業淨零典範。

2024年評鑑標準，特別著重「淨正效益」，也就是著眼企業作為，不僅利己更要利他，甚至帶動多元效益、影響力；這項檢核標準，國泰在「環境永續」、「社會參與」、「企業承諾」三大面向，皆獲得青睞，諸如創新升級「智慧綠房東」協助企業邁向RE100、「步步攻億走」保戶走路步數以循環公益支持偏鄉發展，創造與多方利害關係人永續共榮模式。

其中，國泰鼓勵跨界、跨世代學習，打造友善包容職場，推動「國泰DEI小鎮」讓不同屬性的員工找到自己的舞台等，同步入榜「天下人才永續100強」，肯定國泰的人才永續競爭力。

國泰金控淨零轉型成績斐然，在「環境永續」構面，國泰人壽身為全台最大商辦「智慧綠房東」，以房東身分統一購買與分配綠電，幫助企業租戶於辦公同時即享綠電，去年共計協助企業轉供逾1,300萬度綠電，今年進一步推出空間結合智慧化管理系統的「hub新型態辦公服務」，將商辦租賃的軟硬體設施拉升至全新高度，智慧化與視覺化的管理工具，方便企業即時掌握所有環境數據，使永續指標可視化，同時更提高營運效率一站式串聯全台辦公空間，使租戶可跨區跨棟租賃又使用綠電，擴大空間使用效率，節能減碳，形成涵蓋能源永續、跨域技術、以人為本的全方位解決方案。

在「社會參與」構面，國泰人壽肩負守護全台800萬保戶健康的使命，以「步步攻億走」鼓勵保戶將日常走路結合公益永續，從2022年推出至今已累計走出逾1,600億步、累積公益基金1,270萬元，挹注澎湖花嶼國小、屏東瑪家鄉、花東地區多所國小足球隊等計畫，透過搭建太陽能板的綠電收益回饋地方，讓學童學習與長者關懷不中斷。

在「企業承諾」構面，國泰傾聽員工聲音、重視員工職涯與生涯雙軌發展，面對快速變遷的外在環境，將行動辦公做為常態，並致力賦能員工、提供個人化多元學習與發展資源，鼓勵跨領域、跨世代學習交流；同時，因應員工不同生涯階段，針對有家庭育兒、照顧需求者提供「減速不脫隊」方案，持續打造「多元、彈性、透明、高效」的職場文化。