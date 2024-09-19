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國銀外幣放款動能 年月雙增

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據央行統計，今年7月底國銀外幣放款餘額4,938.4億元，是近21個月新高，月增423億元或9.4%，年增更一口氣攀升到18%的近兩年半高點，月增與年增同步擴增，顯示外幣放款動能已逐漸增溫。

銀行主管說，外幣放款動能主要受美國聯準會降息決議及台美利差影響，目前來看，市場已充分預期9月美國聯準會將會降息1至2碼。降息後，將可縮小台美利差，有利外幣放款動能轉佳，提升進出口廠商舉借外幣意願，其次，台灣核准對外投資7月新增81億美元，，對外投資也可望貢獻外幣放款需求。

雖有兩大利多支撐外幣放款動能，但也有較保守的銀行業者示警，企業戶預期未來持續降息「利息會愈借愈便宜」，可能會使外幣舉債需求遞延。

據央行數據顯示，國銀外幣放款餘額在2021年底達到6,812億元高峰，隨後在2022年美國暴力升息，墊高企業舉債成本、壓抑外幣借款需求，使國銀外幣放款餘額一路衰退，2023年底降到3,785億元的低點。

直到2024年美國暫停升息，外幣放款動能才見緩步回升，3月底4,364億元，年增3.6%終結連20黑，4月底年增擴大到7.5%，5月底略衰退後，6月底年增躍升到16%，7月底更進一步達18%的高峰，放款餘額也回升到4,938億元的21個月高點。

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