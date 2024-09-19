7月外幣存款餘額14.8兆寫新高 連六月攻頂

據金管會統計，2024年7月底國銀外幣存款餘額14兆8,634億元續寫史上新高，已連六個月「月月攻頂」，累計前七月增加8,388億元也是史上同期增額最大；惟金融圈示警，8月台幣狂升，9月美又將啟動降息循環，國人資金料將從外幣存款「緩步搬離」。

若以7月底美元匯率32.836元換算，7月底外幣存款餘額是4,527億美元，僅月增9億美元，月增額連三個月縮減，顯示降息腳步倒數，資金不再「錢」進外幣存款，或是趁7月美元走升逾1%，趁勢獲利了結、結售為新台幣。

一家銀行主管說，7月美元對台幣升值近1.2%，但8月卻一舉大貶2.7%，將讓8月外幣存款「縮水」，再加上9月美國將啟動降息循環，都將撼動外幣存款版圖，料7月外幣存款餘額14.8兆元恐已是全年高點。

外幣存款餘額概況 圖／經濟日報提供

金管會認為，影響外幣存款月變動因素多元，除美元升息和升值、台股漲跌外，企業收付貨款、投資款贖回、資金調度等均會影響。

金管會從2004年開始統計國銀外幣存款，這20年來，以2022年美國開啟暴力升息，使外存全年大增1兆7,584億元，年增額史上最大；2023年暫停升息後，全年外存量僅增加2,285億元，增額僅是2022年全年的13%。

2024年美國利率維持高位、推升美元大漲，外幣存款也一路水漲船高，從2月底外幣存款水位攀到歷史新高後，已連六個月「月月攻頂」，7月底餘額14兆8,634億元，月增2,050億元或1.4%，月增額是21個月來最多。

金管會分析，7月單月國銀外幣存款大增，主因是客戶收到大額貨款匯回、投資款贖回、發行海外存託憑證及資金調度等。

累計前七月大增8,388億元，是2023年一整年外幣存款增額的3.7倍，也達到2022年全年高峰的47.7%，也連續兩個月締造了六家「兆元」銀行。

這六家擠入「兆元俱樂部」者，包括中信銀、兆豐銀、北富銀、臺銀、玉山銀和第一銀行，7月底外幣存款餘額續站穩兆元大關；但8月美元驟貶，情勢隨時可能逆轉。

以前十大外幣存款行來看，7月底年增率續持雙位數成長者，是中信銀、北富銀、臺銀、一銀和台新銀等五家銀行，較6月底多了一家，其中又以臺銀年增21%成長動能最強。

7月底前六大外幣存款行，全擠入「兆元俱樂部」，中信銀以1兆5,076億元居冠，兆豐銀1兆1,833億元次之，北富銀1兆1,588億元居第三，臺銀1兆689億元，第一銀1兆365億元居第五，首度超車玉山銀的1兆353億元。