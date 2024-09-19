天下永續公民獎／上市櫃協會成員 包辦前三名

行政院長卓榮泰認為，「台灣上市櫃公司協會」對推動ESG、社會永續議題深具影響力，新任理事長、信義企業集團創辦人周俊吉則是永續模範生，推動企業屢獲社會各大獎項肯定，期許也能帶領協會成員及續獲獎。卓揆話音剛落，昨（18）日上市櫃公司協會成員就包下「天下永續公民獎的大型企業服務業組」前三名，可謂「預言成真」。

台灣上市櫃公司協會近日完成理事長交接，第五屆理事長由信義企業集團創辦人周俊吉出任。

對於如何讓永續走向大眾，奪得「天下永續公民獎-大型企業服務業組」之冠的信義房屋（9940），採取多元管道讓認知轉化為行動，並同步增加民眾對永續議題的有感度。

卓揆16日出席台灣上市櫃公司協會第四、五屆理事長交接典禮致詞指出，希望新任協會理事長周俊吉未來不僅自己得獎，也能帶領協會成員一起得獎；話音甫落下，昨日天下永續公民獎名單公布，台灣上市櫃公司協會獲獎連連，包辦服務業組前三名，尤其第五屆台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉一手創辦的信義房屋就拿下服務業第一名，第二名遠傳電信也是協會的常務理事，第三名中華電信更是協會的副理事長。

新任台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉表示，協會成員榮獲天下永續公民獎多項大獎，證明了台灣上市櫃公司協會是由眾多好公司聚集而成，不僅是ESG領域的常勝軍，也能在永續議題上占有一定程度的影響力。

本次奪得大型企業服務業組之冠的信義房屋，不僅以實力證明ESG成績，為讓民眾對永續議題更有感，透過多元管道與民眾接軌，包括打造「OURSpace」社造體驗館、「士說新語秀倫理」podcast節目、免費開放自有場地信義學堂予社會舉行永續講座和活動、門市社區服務融合在地特色、融入「社區一家」計畫，以及永續心法傳遞予小微企業等六大方式，將企業對永續認知轉化為實際行動，讓民眾不再有距離感。

以信義房屋開辦全國第一檔以企業倫理和ESG面向切入的podcast節目「士說新語秀倫理」來說，透過新興媒體、每年製播12集，且製作影音版於網路媒體播放，讓永續與倫理議題接軌大眾，延伸民眾的收聽效益。