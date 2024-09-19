國泰證股息再投資 人氣旺

近期全球股市震盪劇烈，定期定額存股成為投資人定心丸。根據證交所資料統計，截止今年7月底止，國人透過證券商台股定期定額投資總金額攀升至871.2億元，較去年同期大幅增加近八成。

為協助投資人有效運用手中股息彈性存股，今年4月，國泰證券推「股息再投資」服務，可一鍵自動化投入股息，打造「複利」效果，擁有「直覺式操作」、「高分配率」兩大優勢，服務推出至今短短四個月，投入金額逐月成長，股息再投資金額較剛上線時大增近五倍，已吸引定期定額族群中近四成客戶參與。

國泰證券觀察，吸引投資人使用「股息再投資」服務的關鍵，就是自動化投入股息策略可建立低風險、長期穩定的投資規劃。國泰證券將股息再投資功能做到「直覺式操作」，無需擔心錯過買低賣高時機，只需一鍵，就能依領到的股息投入「股息再投資」，於股息發放日之次二交易日，直接將股息扣款買進相同標的。

另外，投資人使用國泰證券的股息再投資功能，更能達到「高分配率」目標，一旦啟用服務，國泰證券就會自動最大化利用所有股息投入指定標的，為投資人節省自行計算領息再投入的時間與購買金額，滿足懶人式存股需求。其中，像是「月配型ETF」、「高股息ETF」都是投資人選擇將股息再投入市場的熱門標的。

有感於存股熱度延燒，國泰證券秉持著為投資人打造「台美股投資生態圈」之目標，推出台股定期定額「日日扣」以及「智慧加減碼」的創新功能，讓投資人能彈性選擇進場時間、自動調整申購金額，再搭配「股息再投資」功能，讓整套存股策略進一步獲得落實。

目前國泰證券台股定期定額扣款標的總共囊括134檔ETF、95檔股票，多元屬性任投資人挑選，期許不斷在定期投資領域持續精進與優化，最終達到協助民眾打造穩健財富目標的願景。

欲瞭解更多關於股息再投資服務或台美股定期定額的議題，請上國泰證券官網https://www.cathaysec.com.tw查詢。