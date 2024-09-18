市場靜待Fed降息決策 新台幣回測32大關收31.94元

美國聯準會政策決議即將出爐，市場屏息以待，觀望氣氛濃厚，部分外資先行回防、匯出資金，台灣股匯市今天同步收低，新台幣兌美元收盤收在31.94元，貶3分，台北及元太外匯市場總成交金額19.62億美元。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議已在17日登場，將於台北時間19日凌晨2時宣布最新利率決策，市場對於降息幅度看法分歧，美元指數一度小幅反彈，亞幣走勢分歧。

聯準會降息決策出爐前夕，台灣股匯市同步陷入整理，因台指期今天壓低結算，加上市場觀望聯準會降息幅度，台股震盪走跌，終場下跌171.24點，收21678.84點，失守月線21802點和半年線21696點。

新台幣兌美元今天以31.93元開出後，一度走揚，最高升抵31.864元，不過隨著台股下挫、外資出走，匯價再次翻貶，最低觸及31.99元、回測32元大關。

外匯交易員指出，聯準會降息在即，不少投資人趕著搭上投資美債的列車，近日投信投資款持續前進海外，加上外資調整部位、匯出資金，均使新台幣趨貶。

外匯交易員分析，聯準會降息勢在必行，就目前經濟數據來看，美國經濟可望延續軟著陸步調，但市場還是等待聯準會主席鮑爾定調當前經濟情勢，據以判斷後續降息路徑。此外，本週超級央行週除了聯準會是重頭戲，日本央行的態度也相當關鍵，兩者均牽動後續國際匯市及資金移動，投資人審慎以待。