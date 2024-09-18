快訊

台鐵區間車撞上機車畫面曝光 雲林男騎士當場頭破身亡

京華城先給建照才簽約？鼎越開發說話了

台東部落集體中毒釀3死 毒物專家點1食材：奪命元凶恐非蝸牛

數發部研擬第三方支付登錄辦法草案 最重可處2年徒刑

中央社／ 台北18日電

為防詐並強化第三方支付業者管理，數發部草擬「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案，過去第三方支付能量登錄屬內稽內控一環，未來將上升到洗錢防制法層次，業者沒能量登錄卻提供服務，最重可處2年以下有期徒刑。

數發部近期預告訂定「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案，做為洗錢防制法相關子法，全文15條，規範提供第三方支付服務的事業或人員（業者）申請能量登錄應具備的積極資格，也規範申請能量登錄時應附文件、審查事項、廢止能量登錄事由等，預告30天。

數發部說明，目前洗錢防制及服務能量登錄相關規定，是由第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法訂定，屬於業者內稽內控的一環。這次是依照今年7月31日修正洗錢防制法第6條第3項規定，提出「第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案。

數發部指出，這項草案會讓未來第三方支付業者能量登錄機制上升到洗防法層次，業者若沒能量登錄或登錄資格已失效卻仍提供服務者，恐面臨刑責，依洗防法規定，可處2年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金。

針對能量登錄申請案，數發部提到，草案規範可召開審查會議，檢視業者財務健全度、專任人員人力配置與能力、提供第三方支付服務能量、內控內稽制度是否完善與其他跟洗錢防制及服務能量。業者申請書內容如果不符實際狀況，或是第三方支付被用在詐欺、洗錢之虞，數發部也可撤銷業者能量登錄資格。

由於數發部去年7月已公告受理第三方支付服務業能量登錄申請，截至今年8月底，共有68家第三方支付業者登錄完成，其中，有2家業者已被廢止登錄資格。

數發部表示，這次草案也設有過渡條款，先前已能量登錄的第三方支付業者，在原本有效期間內視為已依規定通過能量登錄，不過，待新辦法上路後，後續申請就得適用新辦法。目前洗防法第6條尚未施行，因此草案先預告蒐集外界意見，後續等第6條施行後，辦法才會上路。

此外，數發部這次也搭配修正第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法，辦法名稱改為「提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」，預告30天。

數發部強調，修正要點包括增訂風險基礎方法的定義，第三方支付業者應評估並了解可能面臨的洗錢風險，並針對較高風險情形提出加強措施。

洗錢防制法 第三方支付

延伸閱讀

搶全球人才 國發會擬草案再鬆綁限制11月送立院審議

塭仔圳配地「地面師」來詐騙 新北地政局呼籲年底公布草案為準

劉世芳：國土法如期上路是最大目標 持續溝通

國防部六大禁拍軍事操演草案 挨批防君子不防有心人

相關新聞

市場靜待Fed降息決策 新台幣回測32大關收31.94元

美國聯準會政策決議即將出爐，市場屏息以待，觀望氣氛濃厚，部分外資先行回防、匯出資金，台灣股匯市今天同步收低，新台幣兌美元...

台美貨幣政策將脫鉤！房市熱 央行料延遲到明年第4季才按降息鍵

面對房地產市場過熱與通膨降溫緩慢，台灣的中央銀行料將維持利率於高點不變，至少再一年以上，與美國聯準會箭在弦上的降息周期脫...

看好降息支持軟著陸 資金轉入債券與公用事業等利率敏感型資產

等待聯準會宣布利率決策，美國通膨略有回升、零售銷售意外強勁，牽動市場對降息幅度預期變化，綜合彭博資訊等外電新聞援引9月美...

聯準會將啟動降息 瀚亞：第4季繼續布局信用債

美國非農就業數據遜於預期，聯準會9月降息機率大增。展望第4季，瀚亞投信表示，金融市場在利率反轉前的動盪較大，但一旦啟動降...

Fed 降息在即 支撐國際原油價格跌深反彈

上周國際油價反彈約1%，因颶風過後美國墨西哥灣重要的港口和煉油廠逐步恢復運作，加上美國頁岩油產能未受影響，使上周油價漲幅...

Fed 利率會議時程逼近 全球股債連袂走揚

美國八月通膨雖放緩但仍顯黏著，不過隨著聯準會利率會議時程逼近，降息預期仍鼓舞市場買氣，推升全球股市走揚，債市也持續受惠於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。