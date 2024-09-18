數發部研擬第三方支付登錄辦法草案 最重可處2年徒刑

為防詐並強化第三方支付業者管理，數發部草擬「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案，過去第三方支付能量登錄屬內稽內控一環，未來將上升到洗錢防制法層次，業者沒能量登錄卻提供服務，最重可處2年以下有期徒刑。

數發部近期預告訂定「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案，做為洗錢防制法相關子法，全文15條，規範提供第三方支付服務的事業或人員（業者）申請能量登錄應具備的積極資格，也規範申請能量登錄時應附文件、審查事項、廢止能量登錄事由等，預告30天。

數發部說明，目前洗錢防制及服務能量登錄相關規定，是由第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法訂定，屬於業者內稽內控的一環。這次是依照今年7月31日修正洗錢防制法第6條第3項規定，提出「第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案。

數發部指出，這項草案會讓未來第三方支付業者能量登錄機制上升到洗防法層次，業者若沒能量登錄或登錄資格已失效卻仍提供服務者，恐面臨刑責，依洗防法規定，可處2年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金。

針對能量登錄申請案，數發部提到，草案規範可召開審查會議，檢視業者財務健全度、專任人員人力配置與能力、提供第三方支付服務能量、內控內稽制度是否完善與其他跟洗錢防制及服務能量。業者申請書內容如果不符實際狀況，或是第三方支付被用在詐欺、洗錢之虞，數發部也可撤銷業者能量登錄資格。

由於數發部去年7月已公告受理第三方支付服務業能量登錄申請，截至今年8月底，共有68家第三方支付業者登錄完成，其中，有2家業者已被廢止登錄資格。

數發部表示，這次草案也設有過渡條款，先前已能量登錄的第三方支付業者，在原本有效期間內視為已依規定通過能量登錄，不過，待新辦法上路後，後續申請就得適用新辦法。目前洗防法第6條尚未施行，因此草案先預告蒐集外界意見，後續等第6條施行後，辦法才會上路。

此外，數發部這次也搭配修正第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法，辦法名稱改為「提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」，預告30天。

數發部強調，修正要點包括增訂風險基礎方法的定義，第三方支付業者應評估並了解可能面臨的洗錢風險，並針對較高風險情形提出加強措施。