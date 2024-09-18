兆豐銀與警方聯手 加強信貸防詐、助民眾遠離投資詐騙

近年來，詐騙集團利用大眾的投資需求設計精巧的騙局，面對投資詐騙的猖獗，兆豐銀行率先採取行動，聯手警政署推出多項創新措施，加強信貸貸款流程中的風險控管。兆豐銀行透過信貸防詐機制，申請貸款的客戶可填寫投資管道的網址，並透過自動化系統比對內政部「165全民防騙網」的資料庫，篩查潛在詐騙風險。

兆豐銀行消費金融副總經理陳建中表示，隨著詐騙手法日益複雜，銀行有責任為客戶提供更多的風險防範措施，確保民眾財產安全，也透過關懷已成功挽救約20件疑似詐騙案件。此次與警政署的合作提升了整體防詐騙成效，未來，兆豐銀將繼續加強與政府部門的合作，並不斷優化內部的防詐機制，為客戶打造一個更安全的金融環境，守護民眾財產。

根據內政部警政署統計，2023年「假投資」詐騙案件的財損金額高達53.4億元，占整體詐騙財損的六成，並已連續三年成為詐欺財產損害的「榜首」。這類詐騙常以「穩賺不賠」和「高報酬零風險」為誘餌，甚至冒用名人名義在社群媒體或通訊軟體中成立投資群組，廣發簡訊吸引民眾加入，最終誘使受害者下載偽冒的投資APP，進行所謂的「內線交易」，最終導致財產損失。

兆豐銀表示，除了上述的自動化系統比對之外，銀行在電話照會階段會主動關懷客戶，提醒投資可能存在的風險，藉此提升民眾的警覺性。為了保護客戶，兆豐銀行在官網及各分行實施防詐教育訓練，指導客戶如何識別不合法的投資管道，並分享實用的防詐技巧。此外，員工還定期參加專業培訓，確保能夠為客戶提供最新的防詐資訊和建議。

警政署對此次與兆豐銀行的合作給予高度評價，並再次呼籲大眾，在進行任何投資之前，應透過官方途徑核實投資平台的合法性，避免輕信網路上的虛假資訊，尤其應警惕那些聲稱有「內線交易」的投資機會。