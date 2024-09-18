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聯卡中心深化數位服務兼顧交易安全 特約商店使用率高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

財團法人聯合信用卡處理中心（聯卡中心）指出，聯卡中心專注於提供收單特約商店的客戶服務，自2020年起陸續推出各項數位服務功能，統計自數位服務功能上線後，特約商店每年使用量持續成長，目前數位服務量已達整體服務量的半數以上，顯示聯卡中心合作的特約商店逐漸習慣於數位服務模式，已漸成申請服務的主流。

聯卡中心指出，隨著行動載具成長浪潮，網路交易盛行，數位服務也如燎原般地廣泛運用，提供數位服務成為企業的必修課題，以滿足現代消費者的需求。然而，數位化帶來便利的同時，在資訊安全層面也面臨了更多的挑戰，如何在進行網路交易時有效保障使用者的資料安全與隱私，已成為各界高度關注的重要議題。

聯卡中心長期致力推動支付卡產業發展，秉持一貫創新(Innovation)、合作(Cooperation)、安全管制(Safety Control)、客戶導向(Customer Focus)理念，一方面導入並深化數位服務，一方面持續強化交易安全機制。有別於一般銀行主要針對個人消費金融提供數位服務，聯卡中心專注於提供收單特約商店的客戶服務，自2020年起陸續推出各項數位服務功能，包括「聯卡e客服」APP、機器人文字客服及網頁自助服務等，合作店家可以透過各項數位管道查詢請款帳務、報修刷卡機、申請簽帳交易用品，也能與全天候24小時在線機器人或真人文字客服，即時進行作業申辦及問題諮詢；聯卡中心統計，數位服務功能上線後，每年使用量持續成長，目前數位服務量已達整體服務量的半數以上，顯示合作的特約商店逐漸習慣於數位服務模式，已漸成申請服務的主流。

聯卡中心在支付卡交易的安全與數位服務發展上也不遺餘力，近年來網路詐騙以釣魚簡訊及仿真網頁廣告、或偽稱金融機構優惠活動，誘使民眾點選連結，進而詐取信用卡資訊盜刷或進行金融詐騙的案件時有所聞，為防堵詐騙，強化網路交易安全，聯卡中心與發卡機構於一次性密碼（OTP）驗證簡訊及付款頁面增加動態「識別碼」，供持卡人使用信用卡網路消費時比對，以核對網站真實性；透由更緻密的驗證作法，防範釣魚網頁及中間人攻擊，兼顧持卡人交易便利性，與金融機構共同打造更安心的支付環境。

聯卡中心也提醒消費者，聯卡中心並無與消費者有直接往來業務，不會以EMAIL、簡訊或其他形式通知民眾辦理匯款或給付資金情事，呼籲民眾面對大量的數位資訊，務必小心求證，如有疑慮可聯繫「165反詐騙諮詢專線」處理，以確保自身權益。

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