遠東銀行十樂品牌經營有成 連兩年獲今周刊行銷創新獎

遠東銀行（2845）一直以來即從上而下致力建構「誠信共榮、友善共好」願景，創造客戶有感體驗，日前連續二年獲得今周刊2024年第18屆財富管理銀行暨證券評鑑頒發「最佳行銷創新獎」第一名，體現「遠銀十樂」獨特的品牌創新力、影響力及優異經營成果並廣受客戶好評。

遠東銀執行副總經理林建忠致詞時表示，遠東銀積極導入數據分析及智能化工具，成立高資產服務團隊，為客戶打造個性化的理財建議與服務，除此之外，更發揮永續經營的決心及行動力，像是以廢棄寶特瓶為原料，推出業界首創環保新制服，同時納入連年舉辦的樂齡理財學苑升級為「樂齡綠色時尚秀」，讓壯世代爺奶體驗舊衣再製，並走上綠色時尚舞台展現自我。

林建忠表示，在提升客戶金融服務效能同時，遠東商銀仍不斷以創新思維，擘劃十種快樂專屬特色分行，於實體分行打造元宇宙空間，同時以「遠銀十樂」品牌價值理念創新數位平台跟客戶體驗，並積極經營自媒體YouTube頻道「小遠贏了」、Podcast「十樂不設」平台，傳遞市場趨勢、親子議題和理財知識，讓每位客戶都能親身體會「遠銀十樂」的豐富品牌意涵，進而實踐普惠金融的平權推廣理念。

此外，遠東銀不忘為客戶守護寶貴資產，積極宣導詐騙手法及防範措施，陸續於線上及線下管道舉辦反詐宣導活動，主動與警察局合作拍攝防詐宣導影片，近期更舉辦電影「莎莉」包場活動，與260位客戶一同觀賞，體現遠東商銀積極阻詐、保護客戶資產之核心理念。

遠東銀表示，這次獲獎不僅是對遠東銀的高度肯定，更是未來發展的動力，遠東銀將繼續秉持創新永續精神，致力於提供客戶最優質的金融服務，不斷提升客戶的滿意度，成為業界的標竿。