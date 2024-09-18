兆豐銀行「安養信託社區實習列車」 創新推出青銀共學

因應我國即將邁入超高齡社會，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行持續推動信託2.0，尤其在人才培育、宣導及產學合作方面不遺餘力，已與東吳、中山醫大、台北大學、高雄大學等大專院校簽訂產學合作備忘錄；今年更創新推出「安養信託社區實習列車」計畫，目前已有政大研究生、北醫及淡江大學部在校生報名參加三個實習梯次，透過實地參與社區安養信託宣導活動，與高齡長者共同學習，並藉由貼近鄰里長輩來培養同理心。

近年兆豐銀行積極走入校園宣導信託，並派員至校內講授信託課程，與在校學生面對面交流信託概念與案例，或是提供學生們來行見習安養信託、不動產信託等各類信託服務。為了讓同學們所學習的信託知識不流於紙上談兵，兆豐銀行今年特別邀請學生實際參與異業結盟夥伴－台灣康寧社會福利協會的高齡者權益保障宣導活動，一同走入社區鄰里，向高齡者宣導財產信託、意定監護、預立醫療決定等主題，協助高齡者建立保障自身權益的概念，瞭解如何善用相關制度與資源。「安養信託社區實習列車」計畫本著信託友善服務的初心啟程，滿載著學生們的熱情駛向社區，與地方長者進行跨世代間的交流，青銀共學讓宣導活動更增添活力。

兆豐銀行信託專業再獲高度肯定，今年獲得信託2.0評鑑第三期「最佳信託獎」及「信託結盟獎」雙首獎的佳績。兆豐銀行除了依客戶需要專業規劃安養信託外，更透過跨業結盟布局以及深度合作把服務擴及到食衣住行、長照、醫療科技及律師會計師專業諮詢等各面向，而「安養信託社區實習列車」計畫便是串聯跨業夥伴與產學合作，提供青年學子難得且珍貴的學習環境。

針對參加「安養信託社區實習列車」的學生們，兆豐銀行不僅頒發實習證書，也鼓勵學生們將所學的信託觀念與實地宣導活動中所見心得製作成實習報告，以及對信託業者的宣導方式提出創新建議，並從每一梯次的實習列車中評選出優良的實習報告，提供額外獎勵。由於人才培育、宣導及產學合作是信託2.0的重點推動方向之一，兆豐銀行未來將持續與各大專院校進行多面向的產學合作，期能啟發與培育更多信託種子人才，也希望透過安養信託的青銀共學讓世代更加融合，共同關懷超高齡社會的需要，藉此建構更完善的信託友善金融服務。