凱基人壽提供網路投保預約顧問服務 打造專屬保險組合

人生各階段，分成新鮮人、小資族、三明治和享退族四大階段，開發金控（2883）旗下凱基人壽認為「安心」都應該是標準配備而不是挑選搭配，該如何隨時找到「好險」，讓自己的保障跟著新的人生階段升級，是每個人的重要課題。凱基人壽建議民眾可透過多元管道，例如在不受時間、空間都能隨時e站規劃的凱基人壽網路投保專區，或是進一步透過線上預約專業顧問，找到最適合自己或家庭的保險組合，打造幸福未來。

網路投保因具備多元保險商品、隨時可保自主性高以及繳費方式靈活等投保彈性及便利性，讓今年上半年全體保險業網路投保件數及保費收入，均雙創自2020年有逐月統計以來的同期新高。目前已有許多保險商品可透過網路投保方式辦理，如定期壽險、重大疾病健康保險等，民眾可在「凱基人壽保障型商品專區」找到符合自己不同人生階段的保障與保費建議，隨時檢視保障缺口，完善自己的保險保障。

以40歲的三明治世代黃先生為例，身為家庭經濟支柱，肩負上有父母、下有妻兒與貸款的壓力，建議可選擇投保20年期「凱基人壽e同守護定期壽險」保險金額新臺幣(以下同)450萬元，每年保費1.8萬元，經核保通過後即可享有安家保障，讓家人不會頓失所依。另可考慮投保20年期「凱基人壽e同幸福定期重大疾病健康保險（甲型）」最高保額70萬元，每年保費僅需6,447元，凡經醫院醫師診斷第一次罹患或遭受保單條款第二條約定的七項重大疾病時，如：癌症(重度)、急性心肌梗塞(重度)及腦中風後障礙(重度)等者，經理賠審核通過後即可獲得一次性的保險金給付，避免因罹病造成事業和收入中斷，對家庭經濟造成衝擊，亦可減少自費醫療的負擔。

另考量黃先生正值事業衝刺階段，若希望為自己和家人提前準備退休及保障規劃，但礙於工作及生活繁忙，沒時間研究市場上眾多的保險商品，建議可透過凱基人壽線上預約專業顧問，用不到3分鐘的時間，填寫基本資訊及欲諮詢的內容，如保單健檢、商品諮詢等服務，將有專屬顧問在指定時間內與黃先生聯繫，進一步討論並提供客製化的專屬保險組合。

凱基人壽在乎你的在乎，幸福你的人生，提供多元保險商品，幫助民眾在人生各個階段，隨時補足保障缺口、分散風險。即日起至2024年9月30日(含當日)不限投保險種，只要成功完成網路投保並符合「凱基人壽保戶集氣抽大獎」活動條件，有機會抽中多項好禮，網路投保總件數愈多好禮愈多、抽獎機會也愈多。