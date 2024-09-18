集保董事長林丙輝率團參與 ACG 年會 強化跨域連結合作

第26屆亞太地區集保組織(Asia-Pacific Central Securities Depository Group, ACG) 年會於2024年9月9日至12日假哈薩克阿拉木圖舉行，臺灣集中保護結算所由董事長林丙輝親自率團參與，與會期間積極與各國集保機構首長就集保產業最新發展及趨勢展望交換意見，提升我國資本市場的能見度。

此外，集保結算所負責主持投資人服務工作小組分組會議，邀請韓國、印尼、伊朗及哈薩克等多家集保機構進行分享，現場互動熱絡；並於會員大會報告該工作小組年度活動成果，獲得會員機構一致肯定。

這屆年會以「強化亞太地區與中亞經濟帶間之金融基礎設施連結」為主題，齊聚ACG會員機構、世界集保組織、全球保管銀行及資訊科技相關業者共40家機構，超過200位高階主管及代表出席，共同聚焦國際市場關注的主流趨勢，以及討論集保機構間如何加強跨區域之連結與合作。

集保結算所企劃部經理汪明琇受邀於「數位轉型與提升證券市場服務品質」專題座談擔任與談人，與國際證券服務協會(ISSA)、Clearstream、Thomas Murray及印尼集保等機構代表，就數位轉型與業務創新交換經驗，並分享集保結算所金融科技策略、數位創新願景、AI應用成果及未來發展方向，彰顯集保結算所近年深耕金融創新領域的亮眼表現。

林丙輝特別於會議期間，與ISSA主席、歐洲集保組織ECSDA主席及日本、韓國、印尼等多國集保首長進行雙邊會談及交流，探討國際集保產業現況及創新數位業務發展趨勢。林丙輝表示，面對現今瞬息萬變的全球金融環境，藉由參與國際會議及人員互訪交流，能有效掌握全球最新脈動與變化，並有助於促進亞太地區集保產業宏觀發展。