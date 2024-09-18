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元富證好富投 APP 「可轉債選擇權CBO」上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
一站式下單交易 ! 元富證好富投APP 「可轉債選擇權CBO」上線。（元富證券/提供）
一站式下單交易 ! 元富證好富投APP 「可轉債選擇權CBO」上線。（元富證券/提供）

新光金控旗下元富證券自行研發的好富投APP，自上線以來深受投資人喜愛，為滿足投資人多元投資需求，即日起推出店頭商品—可轉債選擇權（Convertible Bond Option, CBO）電子服務，投資人完成開戶，於線上完成「交易須知文件」簽署後，即可於好富投APP瀏覽店頭商品可轉換公司債（CB）及可轉債選擇權（CBO）行情，進行可轉債選擇權（CBO）下單交易與帳務查詢，是國內少數提供投資人可轉債選擇權電子交易的券商。元富證券提供一站式服務，致力打造單一APP即能配置多元金融投資商品，為投資人提供便捷的交易及帳務服務。

可轉債選擇權（CBO）為可轉債資產交換（CBAS）之一環，可轉債資產交換（CBAS）中，證券商將可轉換公司債（CB）拆解為債券與可轉債選擇權（CBO），分別銷售給固定收益端與選擇權端投資人。可轉債選擇權端投資人於期初只須先支付權利金，即可以較少的資金參與可轉債市場。可轉債選擇權（CBO）交易最大風險為因無履約價值而損失所有權利金，投資人投資前應審慎評估自身財務狀況及風險承受度。

今年8月櫃買中心開放受理永續可轉換公司債案件申請，增加可轉債市場多樣性吸引國際資金進入，將有助於整體發行及交易量能持續成長。過去可轉債選擇權（CBO）多為人工交易，由於作業流程繁瑣，行情與成交資訊常有時間落差。現在透過好富投APP電子下單，不但可省去來回溝通和人員作業的時間成本，更重要的是，直覺流暢的介面設計，方便投資人配置選擇權與債券部位，不錯過買賣獲利的好時機。此外因可轉換選擇權屬於美式選擇權，到期日前投資人可隨時行使權利，好富投APP滿足投資人隨時查詢可轉債即時行情與損益資訊的需求，委託與成交狀態亦有推播通知服務，讓投資人精準掌控市場脈動及交易節奏。

元富證券好富投APP，以投資生態圈的概念打造更全面的數位應用場景，除可交易台股、複委託及店頭商品可轉債選擇權（CBO）多樣性商品外，亦可透過APP存股、查詢銀行餘額、簽署風險預告書、進行個人化策略選股及個股健檢，一個APP全部滿足。此外，元富定期透過滿意度問卷調查，不斷蒐集用戶反饋建議，持續推出創新的功能與服務。

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