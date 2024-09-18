台美貨幣政策將脫鉤！房市熱 央行料延遲到明年第4季才按降息鍵

面對房地產市場過熱與通膨降溫緩慢，台灣的中央銀行料將維持利率於高點不變，至少再一年以上，與美國聯準會箭在弦上的降息周期脫鉤，甚至有可能再進一步收緊房貸相關管制。

根據彭博資訊調查29位經濟學家，幾乎全數認為，央行本周四會將重貼現率維持在2008年以來最高的2%，有一位預測央行可能升息半碼。此外，預估中值顯示，央行要到2025年第4季才會啟動降息。

央行總裁楊金龍今年面臨的挑戰一波未平一波又起。結構性通膨不易根除之際，政府的新青安優惠房貸政策又淪為炒房元凶，不僅促使央行在3月重啟升息，並在6月調升準存率且收緊信用管制。不料房貸比重持續升高，讓歷來傾向不以利率政策來應對房市的央行，史無前例祭出要求銀行自主管理房貸的手段。

紐約梅隆銀行亞太市場策略師Wee Khoon Chong預期，台灣央行將保持中性偏鷹的立場，本周會議可能進一步收緊總體審慎措施以抑制房價加速上漲，此前實施六波，但至今都無法對抗科技股漲勢帶來的財富效應，以及就業成長對房市的外溢效果。

最新彭博調查中值顯示，經濟學家調升台灣2024年GDP成長率預估到3.95%，全年通膨預估則在2.1%，這會是自1990年代以來，全年通膨率首見連三年高於2%，預計經濟與通膨前景要2025年才降溫。

楊金龍在6月會議後表示，政策利率主要針對通膨，存準率與房市信用管制則是針對房市。他多次重申，升降息要綜合考量國際情勢與台灣的特殊情況，不必然要跟著美國走。

由於在過去的這段升息周期裡，台灣的累計升幅遠小於聯準會，如果台灣不動，美台利差將在聯準會降息後縮窄。楊金龍在3月時曾說，台灣升息是緩步進行，降息也將溫和漸進，「停很久也有可能」。

存準率料暫時不變

針對存款準備金率，14位回覆彭博資訊調查的經濟學家當中，10位預估本周會宣布不變，但有4位不排除還有調升空間，以進一步收緊資金，限制資源過度集中於不動產。

Wee Khoon Chong表示，央行能再端出的新措施有限，可能進一步收緊已經公布的限制。6月會議將民眾購買第二戶房產的房貸成數上限調降到60%，但受限區域未擴大。

根據央行官網數據，截至7月底全體銀行不動產貸款占總放款比率維持在37.4%，接近歷史高點的37.9%。業務局之前表示，希望銀行自主管理後的比重能趨緩到35%至36%。如果道德勸說無效，可能祭出明確政策。

法國巴黎銀行發布報告說，考量通膨、經濟成長與房市狀況，台灣央行似乎有充分理由調高政策利率或收緊存準率。但兩者均在高點，若進一步調升，恐打擊到不動產以外的產業，央行可能先停看聽，視情況發展再做決定。