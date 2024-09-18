央行祭「房貸降溫令」 銀行房貸排行年底前恐重新洗牌

中央銀行總裁楊金龍8月下旬邀請34家國銀總經理來行座談，籲請自主管理不動產貸款總量，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形；房市買氣如日中天，讓央行等不到9月19日的第3季理監事會議就提前出手，是否促使今年底前，房貸前十大銀行排名重新洗牌，成為市場關注焦點。

央行自2020年12月至今年6月已六度調整房市選擇性信用管制，以防範銀行信用資源過度流向不動產市場；加上相關部會持續精進健全房市措施，截至2023年上半年，房市景氣逐漸降溫，不動產貸款成長趨緩。

不過，自2023年下半年起，新青安房貸點燃房市大火，房市交易擴增，房價走高，帶動銀行房貸年增率上升，今年7月底銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）達37.4%、接近歷史新高37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

據統計，7月底新青安房貸餘額為1兆571億元，單月大增529億元，占國銀房貸餘額比重高達9.9%，為去年8月新青安政策上路以來的最高水準。

銀行主管分析，2023年下半年以來，公股行庫大舉承作新青安房貸，導致房貸業務量暴增，其中不少銀行的房貸額度瀕臨銀行法72-2條的三成上限，加上央行8月底對國銀祭出房貸降溫令，確實可能讓銀行在8月或9月後持續緊縮房貸業務，進而導致國銀房貸市占排名出現明顯變化。