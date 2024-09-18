美國零售銷售溫和增長 市場預期經濟硬著陸機率降低

美國8月零售銷售月增長0.1%，雖然遠低於7月1.1%增幅，但仍比預期-0.2%好些；國內大型法人機構表示，其中的細項以雜貨、線上網路及醫療個人護理銷售增幅最大，至於加油站銷售則月減1.2%，整體消費力道仍呈現放緩，也反映在零售銷售年增長2.1％，低於7月的2.9%及市場預估2.2％增幅。

另外，以此增幅回推第3季GDP季化年增長幅度，預估值將落在在2.5%附近，代表現今的消費動能雖然略緩，但整體經濟仍可維穩不至於硬著陸。

展望未來，未來提振動能的將由聖誕節購物旺季帶動，過去經驗此季節因網路電商發達，都會提早在第3季發酵，有助第3季消費動能較現今更加回溫。

另一方面，美國7月消費者貸款金額增加255億美元，為2022年11月以來最大增幅，其中信用卡在內的循環信貸增加106億美元，為五個月來最大增幅，至於購車及學貸款在內的非循環信貸也見增長148億美元，反應雖然FED維持高基準利率5%以上近一年的時間，民眾仍維持增加槓桿消費的習慣。

不過，根據紐約FED最新調查，民眾對自身償債能力擔憂持續加重，雖然認為未來一至五年通膨水準將維穩在2.8%~3%，但預期還款將逾期受訪者占比，連續第三個月上升，比率觸及2020年4月以來高點，反映招聘放緩及就業機會減少，隨時間漸長，將持續對民眾財務情況加壓。