快訊

「爆炸呼叫器」是台灣製？製造商金阿波羅董事長澄清：只有掛牌

蝸牛小米粽釀3死 醫：植物中毒機率高、應非寄生蟲致病

遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

美國零售銷售溫和增長 市場預期經濟硬著陸機率降低

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國8月零售銷售月增長0.1%，雖然遠低於7月1.1%增幅，但仍比預期-0.2%好些；國內大型法人機構表示，其中的細項以雜貨、線上網路及醫療個人護理銷售增幅最大，至於加油站銷售則月減1.2%，整體消費力道仍呈現放緩，也反映在零售銷售年增長2.1％，低於7月的2.9%及市場預估2.2％增幅。

另外，以此增幅回推第3季GDP季化年增長幅度，預估值將落在在2.5%附近，代表現今的消費動能雖然略緩，但整體經濟仍可維穩不至於硬著陸。

展望未來，未來提振動能的將由聖誕節購物旺季帶動，過去經驗此季節因網路電商發達，都會提早在第3季發酵，有助第3季消費動能較現今更加回溫。

另一方面，美國7月消費者貸款金額增加255億美元，為2022年11月以來最大增幅，其中信用卡在內的循環信貸增加106億美元，為五個月來最大增幅，至於購車及學貸款在內的非循環信貸也見增長148億美元，反應雖然FED維持高基準利率5%以上近一年的時間，民眾仍維持增加槓桿消費的習慣。

不過，根據紐約FED最新調查，民眾對自身償債能力擔憂持續加重，雖然認為未來一至五年通膨水準將維穩在2.8%~3%，但預期還款將逾期受訪者占比，連續第三個月上升，比率觸及2020年4月以來高點，反映招聘放緩及就業機會減少，隨時間漸長，將持續對民眾財務情況加壓。

消費 美國

延伸閱讀

美國 NCI 贊助生華科新藥計畫 雙重免疫療法、ADC 有譜

美國給過期彈藥發霉背心 鈞正平：以為「抱大腿」 卻只配「收廢品」

美國政府調查中國是否自俄進口濃縮鈾再出口給美國

美台商會評拜登最新一波軍售 指無助台軍事現代化

相關新聞

公銀新攻略 衝外幣放款

美國聯準會（Fed）啟動降息倒數計時，銀行業迎接可望開展的降息循環，推動業務的戰略也隨之調整，重心轉向外幣放款，大型公股...

數位帳戶台幣存款 放送優利

聯準會即將降息，台幣存款再度吸引民眾目光，各家銀行數位帳戶高利率存款大戰開打。針對活儲部分，聯邦銀行New New Ba...

央行周四理監事會前夕 研訓院：房市仍在可控階段

央行周四理監事會前夕，銀行公會最新委託金融研訓院針對國內不動產展望調查報告出爐，認為AI高科技產業應用方興未艾，是周邊不...

土銀、彰銀 瞄準富豪財管

美國貨幣政策即將反轉降息，市場預期將有利於股債資本市場行情，公股行庫因應美國降息除了回歸擅長的企金業務衝刺外幣放款，財富...

新青安申貸熱！銀行房貸市占「公進民退」 7月排名呈現這局面

新青安房貸申貸熱潮，讓近一年來的房貸前十大銀行重新洗牌。金管會公布最新統計，相較今年6月，7月公股行庫第一銀行超車民營的...

再遭網路DDoS攻擊！兆豐投信啟動防禦復原機制 目前已恢復正常

兆豐金控（2886）17日中秋節公告，子公司兆豐國際投信公司網站，今天再遭受網路DDoS攻擊，目前已恢復正常運作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。