Fed 降息在即 支撐國際原油價格跌深反彈

上周國際油價反彈約1%，因颶風過後美國墨西哥灣重要的港口和煉油廠逐步恢復運作，加上美國頁岩油產能未受影響，使上周油價漲幅收斂。上周美國貝克休斯數據顯示石油與天然氣鑽井平台數量增加至590座，是一年內最大增幅，顯示出美國的石油與天然氣產能正在回復。街口投信表示，近期市場對於全球需求展望轉趨保守，尤其是中國大陸經濟增長放緩，加以電動車需求上升，導致能源需求結構改變。

麥格理下調2024年油價預測，認為在今年第3季度的緊張狀態消退後，原油供給過剩的情況可能到明年年底；此外，FedWatch利率工具顯示美國聯準會(FED)可能於本周會議宣布降息一碼，並且投資人預期全球主要央行可能啟動降息循環，激勵上周全球股市與原油市場反彈。貨幣政策的放鬆有助於減輕企業和消費者成本壓力，進而支撐石油需求。由於目前供需仍吃緊，全球原油庫存持續下降，油價短線快速跌深情況之下(9月1日至三日累積跌幅逾9%)，可能帶動反彈走勢。