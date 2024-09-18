Fed 降息在即 支撐國際原油價格跌深反彈
上周國際油價反彈約1%，因颶風過後美國墨西哥灣重要的港口和煉油廠逐步恢復運作，加上美國頁岩油產能未受影響，使上周油價漲幅收斂。上周美國貝克休斯數據顯示石油與天然氣鑽井平台數量增加至590座，是一年內最大增幅，顯示出美國的石油與天然氣產能正在回復。街口投信表示，近期市場對於全球需求展望轉趨保守，尤其是中國大陸經濟增長放緩，加以電動車需求上升，導致能源需求結構改變。
麥格理下調2024年油價預測，認為在今年第3季度的緊張狀態消退後，原油供給過剩的情況可能到明年年底；此外，FedWatch利率工具顯示美國聯準會(FED)可能於本周會議宣布降息一碼，並且投資人預期全球主要央行可能啟動降息循環，激勵上周全球股市與原油市場反彈。貨幣政策的放鬆有助於減輕企業和消費者成本壓力，進而支撐石油需求。由於目前供需仍吃緊，全球原油庫存持續下降，油價短線快速跌深情況之下(9月1日至三日累積跌幅逾9%)，可能帶動反彈走勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言