Fed 利率會議時程逼近 全球股債連袂走揚

美國八月通膨雖放緩但仍顯黏著，不過隨著聯準會利率會議時程逼近，降息預期仍鼓舞市場買氣，推升全球股市走揚，債市也持續受惠於殖利率回落推升收高。就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF持續獲57.36億美元資金淨流入，主要為美國與歐洲市場分別獲20.31億與10.29億美元資金淨流入，中國、亞洲與拉美市場也分別獲8.75億、2.73億與0.62億美元淨流入，反觀日本市場遭9.94億美元資金淨流出。依產業ETF看，近周淨流入前三大產業為間接不動產、核心消費、公用事業；淨流出金額最高的產業為金融，其次為非核心消費與能源。

富蘭克林證券投顧表示，投資人引頸期盼的聯準會降息即將到來，不過由於市場已充分反映9/17~18將降息一碼或兩碼的預期，觀盤重點將放在聯準會對美國經濟展望預估、利率點陣圖和政策指引。參考歷史經驗，聯準會首次降息後三個月美股及美債漲勢可期，其中美國經濟衰退與否將牽動股債走勢分化。基本情境預期本次將是經濟擴張下的降息，有利股債市多頭延續，但需持續關注景氣走向及後續11/5美國大選發展，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配加碼日圓的全球債券基金，並採取分批加碼策略佈局股市，首選美國科技成長股、公用事業及印度股市。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，聯準會將採取漸進式降息，債券與利率敏感型資產將最受惠，因此維持債多於股的配置。不過市場對降息預期積極已帶動殖利率大幅下滑，因此操作上建議逐漸減碼存續期策略，亦即降低長天期債曝險、回補短天期債，以分享合理的收益水準，並防範殖利率彈升時長天期債的價格下跌風險。此外，目前美國總體經濟環境健康，股市廣度有所改善且企業獲利成長前景看好，市場不確定性下的震盪與評價面修正，正提供進場布局機會，投資策略在近幾個月來即逐步加碼被低估的優質股票。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管過去這段時間各界見證了AI基礎設施領域的驚人成長，但許多投資人仍未完全理解即將到來的AI模型改進，也沒有預見到一旦這些改進被採用，將會如何在未來幾年實現創新與成長，並提高全球經濟效率，我們相信AI能力曲線遠未趨於平坦，投資人在AI的「建構和實驗」和「應用」階段都持續有投資機會。