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遠雄人壽推多國語言通譯 消弭新住民保險資訊溝通障礙

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

根據內政部統計，台灣新住民家庭人數正式超過百萬人，遠雄人壽（5859）新住民保戶人數也逐年提升，為打造更順暢的溝通管道，即日起遠雄人壽與台灣新住民家庭成長協會合作，於台北、台中、高雄客戶服務中心推出多國語言通譯真人口譯服務，客戶可以選擇熟悉的母語了解保險商品內容，跨越語言障礙鴻溝，讓金融服務更友善，實踐社會共融。

來自不同的文化背景的新住民族群，為台灣社會注入豐富的經濟與文化活力，然而，在日常生活中，尤在理解涉及保險商品的資訊時，經常面臨語言性及理解性的雙重挑戰。為協助消弭客戶訊息落差，遠雄人壽與台灣新住民家庭成長協會合作，推出涵蓋越南語、馬來語、泰語、印尼語、緬甸語、菲律賓語、日語、韓語及英語等九種語言通譯服務，透過這項服務，新住民客戶可以使用母語與遠雄人壽客服人員溝通，從而輕鬆理解保險產品和服務內容，獲取最符合個人需求的保險規畫與服務。

多國語言通譯服務的使用方式相當便利，客戶可於官網留言預約或撥打遠雄人壽客服專線0800-083-083，遠雄人壽將安排專業通譯員在指定時間提供專人即時翻譯服務，無論辦理契約變更、保單貸款、保費繳納、保單諮詢、理賠申請、商品諮詢等各項業務，都能透翻譯員居中協助溝通，讓客戶備感安心和放心。

遠雄人壽始終以公平合理方式對待每一位金融消費者，長期從顧客需求出發，將所有客戶視為己親，陸續推出無障礙網頁、高齡友善櫃台、手語翻譯視訊及多國語言通譯等多項服務，每一位客戶都能獲得最有溫度的服務體驗，因此獲得主管機關肯定，連續二年評為公平待客前25%績優業者，未來將秉持「待客如親，同理用心」的服務承諾，持續創新服務，落實普惠金融。

保險 新住民 遠雄人壽

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