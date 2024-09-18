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數位帳戶台幣存款 放送優利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
銀行數位帳戶高利活儲方案
銀行數位帳戶高利活儲方案

聯準會即將降息，台幣存款再度吸引民眾目光，各家銀行數位帳戶高利率存款大戰開打。針對活儲部分，聯邦銀行New New Bank數位帳戶、將來銀行都對新戶祭出年利率10%優惠；王道銀行活儲亦有8.8%；台新銀行Richart利率最高可達3.68%，積極衝刺用戶數。

將來銀行宣布即日起至12月31日止，加碼推出「新戶享活存10％超神利率」專案，國人只要開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，即可享市場一般常見活存「14倍利」的10％活存優利，加息期間30天，加息存款限額5萬元，除前述優惠外，新戶主帳戶還可多享有5萬元內1％、5至20萬元3.5％的活存優利，綜計新戶活存、定存最高可領息逾1,800元。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶過去曾以8%領先各家銀行，日前宣布利率再加碼，即日起至2025年1月20日，首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內高利活儲年利率10%的優惠，還有跨提跨轉每月各十次免手續費。另外，針對舊戶，聯邦銀亦推出完成任務即享限額內年利率3%優惠。

王道銀行即日起至9月30日止，針對首次開立O-Bank存款帳戶之新戶，可享新台幣階梯高利活儲，客戶於成功開戶次一營業日起算兩個月內，活儲帳戶5萬元（含）以內資金享年利率8.8%，50,001元至50萬元（含）享年利率2.1%之優惠。

台新銀行Richart帳戶數已突破404萬，較2023年同期年增21.6%，市占率高達18%，總戶數為全台之冠。為回饋廣大客戶的支持，推出即日起至2025年1月2日前新申辦Richart帳戶，新台幣活儲利率專案最高享10萬元(含)以內 3.5%年利率，且無最低承作金額限制，不限新舊資金。另外，針對18至25歲新戶，可於符合條件之次二個營業日至次二個月第一個營業日止，享有10萬元(含)以內 3.68%年利率。

彰化銀行即日起至10月31日止，針對成功開立e財寶數位存款新戶，推出活儲專案優惠，自開戶完成日之次月1日至次次月底（共計2個月），享有優惠限額10萬元以內，享年利率固定3%計息。

國泰世華銀青年子帳戶針對25歲以下存戶，推出即日起至12月31日，首次成功開立台幣帳戶者，並持有效子帳戶，專案期間年利率於5萬元內享3.5%高利活存利率。如果是舊戶者，也可享5萬元內3％高利活存優惠。

將來銀行 數位帳戶 新台幣

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