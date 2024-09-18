土銀、彰銀 瞄準富豪財管
美國貨幣政策即將反轉降息，市場預期將有利於股債資本市場行情，公股行庫因應美國降息除了回歸擅長的企金業務衝刺外幣放款，財富管理業務也摩拳擦掌。
除了四大公股金控旗下銀行已經取得高端財管2.0牌照，持續開發新客、擴大管理資產規模（AUM），非金控的公股銀行包括土銀、彰銀，也緊鑼密鼓準備送件申請，搶進富豪理財大餅。
財政部督導公股行庫，要求公股行庫多元化業務，跨出企金業務的舒適圈，增加獲利的第二支柱，也就是所謂的銀行獲利「雙翅膀」，因此包括消費金融乃至財富管理，公股行庫均投注資源，尤其從企金業務可延伸企業主、大股東、高階主管等的高端財富管理業務，更是兵家必爭。
四大公股金控兆豐、第一、華南與合庫金旗下銀行，都已經取得高端財管2.0牌照，富豪客戶數與AUM，在已經獲准開辦的12家公民營銀行中，也都名列前茅，其他公股行庫包括土銀、彰銀等，也已經準備送件，希望最快年底或明年上半年可望申請獲准開辦，正好迎接降息帶動的理財商機。
行庫高層指出，要申請開辦富豪理財業務，有諸多資格條件，八大公股行庫中，台銀尚未申請主因有重大裁罰事件影響，台企銀則是囿於資本適足率限制尚未達到申請門檻，土銀、彰銀均符合條件下，兩家銀行內部都已經展開申請準備，希望盡快加入開辦高端財管2.0的行列，多元化收益來源、擴大業務綜效，搶進前景看好的富豪理財市場。
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