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公銀新攻略 衝外幣放款

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
公股行庫外幣放款概況
公股行庫外幣放款概況

美國聯準會（Fed）啟動降息倒數計時，銀行業迎接可望開展的降息循環，推動業務的戰略也隨之調整，重心轉向外幣放款，大型公股行庫不僅對海外分行、國際金融業務分行（OBU）下動員令，國內分行也同樣要推外幣放款，以擴增利息收益挹注獲利。

美國Fed自2022年初啟動升息，短短約兩年一路鷹派升息累計大升21碼，台灣央行中間雖有跟進升息，但台美利差仍持續擴大，銀行也趁機大賺機會財，積極操作換匯交易FX SWAP，大型公股行庫去年以來SWAP交易收益貢獻上百億元或數十億元不等，成為獲利成長的骨幹，再加上美元大幅升息後，企業戶考量資金成本也惜借美元，使得美元部位大的銀行，外幣存放比大降，導致利息淨收益並沒有因為升息而同步增長，甚至不少呈現下滑。

不過，美國FOMC利率決策會議本周將召開，可望開始降息，公股行庫也紛紛調整業務方向迎接降息循環到來，雖然今年內美國降息幅度可能有限，但是台美利差收窄下，SWAP收益空間壓縮，公股行庫擅長的企金放款，從海外分行、OBU到國內分行，都動起來開拓業務，迎接新的降息循環商機。

事實上，去年Fed開始凍結利率調升之後，公股行庫大多已經展開調整策略的準備，因此今年上半年多家公股行庫的外幣放款餘額均有相當成長，例如華南金旗下華銀外幣放款大增了近一成，台企銀也有將近8%的增幅，匯銀龍頭兆豐銀雖然整體外幣放款部位下滑，但是來自海外分行的外幣放款業務也已經有成長。

公股行庫高層指出，Fed之前連升了21碼，本周會議若是只降1碼，短期內對外幣放款的激勵效果可能還不會太顯著。不過，一旦降息循環啟動，趨勢成形後，美元放款動能可望隨勢而起，不論是海外分行當地客戶、跨國發展的台商企業，甚至向國內分行借美元的進口商、貿易商，以及大型科技集團等，美元貸款的意願升高，都有利於銀行外幣放款業務，拉升存放比、增加利息收益。

公股金控高層也指出，SWAP交易撐起獲利半邊天的機會財，在美國可望啟動降息循環下逐步消褪，因此回歸放款業務賺取利息收益是必要策略。銀行端將延續緊跟高科技業供應鏈移轉腳步，開發放款業務的策略，海外分行與OBU、國內分行都將串聯整合戰力，「一定要全員動起來」，擴大外幣授信。

公股行庫 美國聯準會 降息

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