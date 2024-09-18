央行周四理監事會前夕 研訓院：房市仍在可控階段

央行周四理監事會前夕，銀行公會最新委託金融研訓院針對國內不動產展望調查報告出爐，認為AI高科技產業應用方興未艾，是周邊不動產需求難降溫關鍵，但認為台灣房市仍在可控階段。

金融市場傳出，央行周四理監事會議，可能宣布進一步降低第二間購屋貸款成數，以控制目前火熱房市，政府部門適時調控房市政策，成為降低台灣房市泡沫化風險重要出手。

銀行公會最新委託金融研訓院針對國內不動產展望調查報告，認為AI應用發展，相關高科技公司設點與科學園區擴大，使得周邊房價突飛猛進，但認為台灣房市價格泡沬化的風險相對可控，有兩大原因。

第一，政府部門近十年來推出抑制炒房政策，大致分為總體監理措施，也就是祭出房貸成數（LTV）、風險權重、備抵呆帳率，透過融資端抑制流往不動產市場資金。

第二，新青安房貸鼓勵自住購屋潮，在央行調升存款準備率，以及嚴格的貸前貸後審核稽查，改為一人限貸一次，預計可以抑制少數非自住者使用新青安。

另外，主要承作新青安的公股行庫，在鑑價與核貸成數、信用審核等都相對嚴謹，認為在經濟穩定，房價、薪資穩定成長以及利率持續低檔，五年後青壯年自住者拋售房屋重回租客機率不高。

此外，搭配房貸融資水位等未來政策動態調控，以及境外資金匯回專法回台的資金接棒，認為五年後因新青安導致房價泡沫化機率不高。