新青安申貸熱！銀行房貸市占「公進民退」 7月排名呈現這局面

新青安房貸申貸熱潮，讓近一年來的房貸前十大銀行重新洗牌。金管會公布最新統計，相較今年6月，7月公股行庫第一銀行超車民營的玉山銀行、搶下第八大；若與2023年7月相較，房貸市場「公進民退」趨勢十分顯著，今年7月房貸餘額年增率由華南銀行的逾二成奪冠，另外，彰化銀行、第一銀行、台灣銀行與合庫銀行等，也依序擠入年增率前五大。

資料顯示，今年7月，房貸前七大銀行排名與6月相同，分別是台灣銀行、土地銀行、中國信託銀行、合作金庫、台北富邦銀行、華南銀行與國泰世華銀行，唯一的變化是，第一銀行擠下玉山銀行、搶下「老八」寶座，彰化銀行維持第十，僅落後玉山銀行。

若與2023年7月相較，除今年1月台灣銀行正式擠下土地銀行，仍為房貸新龍頭外，房貸市場呈現明顯的「公進民退」趨勢。

回顧2023年10月，合庫銀行也超車台北富邦銀行、重返「老四」，今年3月彰化銀行推走台新銀行、擠入第十；4月華南銀行取代國泰世華銀行、拿下第六；7月則是第一銀行擠下玉山銀行、前進第八。

金管會數據顯示，今年7月，公股銀行房貸業務大有斬獲，與去年同期相較，台灣銀行與華南銀行，一年增加金額均突破千億元，其中台銀年增1,417億元，華銀增加1,181億元。

進一步觀察年增率，華銀年增23.09%，為前十大房貸銀行裡，唯一增幅突破二成的銀行，其次則是彰銀，年增率也高達19.76%、逼近二成，第三則是一銀，年增16.85%，台銀與合庫年增率分別為15.68%與15.55%，分居第四與第五。

財政部資料顯示，7月新青安房貸受理件數6,805件、金額544.73億元，其中只有台銀、土銀受理件數與金額維持小幅成長，其餘五家泛官股銀行全數衰退。儘管如此，受到案件排隊審理影響，7月新青安撥貸件數仍有7,876件，相較於6月的7,244件成長約8％，撥貸金額623.32億元也較6月增加近一成，銀行業者認為，受到行庫加強貸前徵審、貸後管理等措施下，預計今年底前將可看到新青安房貸的撥貸件數、金額「雙降」局面。