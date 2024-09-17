快訊

在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安申貸熱！銀行房貸市占「公進民退」 7月排名呈現這局面

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新青安房貸申貸熱潮，讓近一年來的房貸前十大銀行重新洗牌。示意圖／聯合報系資料照
新青安房貸申貸熱潮，讓近一年來的房貸前十大銀行重新洗牌。示意圖／聯合報系資料照

新青安房貸申貸熱潮，讓近一年來的房貸前十大銀行重新洗牌。金管會公布最新統計，相較今年6月，7月公股行庫第一銀行超車民營的玉山銀行、搶下第八大；若與2023年7月相較，房貸市場「公進民退」趨勢十分顯著，今年7月房貸餘額年增率由華南銀行的逾二成奪冠，另外，彰化銀行、第一銀行、台灣銀行與合庫銀行等，也依序擠入年增率前五大。

資料顯示，今年7月，房貸前七大銀行排名與6月相同，分別是台灣銀行、土地銀行、中國信託銀行、合作金庫、台北富邦銀行、華南銀行與國泰世華銀行，唯一的變化是，第一銀行擠下玉山銀行、搶下「老八」寶座，彰化銀行維持第十，僅落後玉山銀行。

若與2023年7月相較，除今年1月台灣銀行正式擠下土地銀行，仍為房貸新龍頭外，房貸市場呈現明顯的「公進民退」趨勢。

回顧2023年10月，合庫銀行也超車台北富邦銀行、重返「老四」，今年3月彰化銀行推走台新銀行、擠入第十；4月華南銀行取代國泰世華銀行、拿下第六；7月則是第一銀行擠下玉山銀行、前進第八。

金管會數據顯示，今年7月，公股銀行房貸業務大有斬獲，與去年同期相較，台灣銀行與華南銀行，一年增加金額均突破千億元，其中台銀年增1,417億元，華銀增加1,181億元。

進一步觀察年增率，華銀年增23.09%，為前十大房貸銀行裡，唯一增幅突破二成的銀行，其次則是彰銀，年增率也高達19.76%、逼近二成，第三則是一銀，年增16.85%，台銀與合庫年增率分別為15.68%與15.55%，分居第四與第五。

財政部資料顯示，7月新青安房貸受理件數6,805件、金額544.73億元，其中只有台銀、土銀受理件數與金額維持小幅成長，其餘五家泛官股銀行全數衰退。儘管如此，受到案件排隊審理影響，7月新青安撥貸件數仍有7,876件，相較於6月的7,244件成長約8％，撥貸金額623.32億元也較6月增加近一成，銀行業者認為，受到行庫加強貸前徵審、貸後管理等措施下，預計今年底前將可看到新青安房貸的撥貸件數、金額「雙降」局面。

新青安房貸 玉山銀行 第一銀行

延伸閱讀

柯文哲選舉補助款還房貸差58萬 張益贍：當年還罵我一頓

人人搶著買房...房貸極限在哪？達人試算：新青安將30年貸款推升22%

《限貸風暴來了3-1》交屋高峰、新青安熱潮 撼動銀行水位

《限貸風暴來了3-2》央行伸手管房貸 專家：應說明規則

相關新聞

新青安申貸熱！銀行房貸市占「公進民退」 7月排名呈現這局面

新青安房貸申貸熱潮，讓近一年來的房貸前十大銀行重新洗牌。金管會公布最新統計，相較今年6月，7月公股行庫第一銀行超車民營的...

再遭網路DDoS攻擊！兆豐投信啟動防禦復原機制 目前已恢復正常

兆豐金控（2886）17日中秋節公告，子公司兆豐國際投信公司網站，今天再遭受網路DDoS攻擊，目前已恢復正常運作。

永豐投顧獲2024鄧白氏台灣中小企業菁英獎-永續卓越獎

永豐投顧長期致力推動台灣永續投資發展，走在趨勢的前端，不斷提供創新的永續投資商品及服務，在全台170萬中小企業中脫穎而出...

Apple Watch 10 也來了 遠傳20日將同步開賣、最低0元起

全新iPhone 16即將於20日（周五）正式開賣，專案價零元起，而同樣受到果粉關注、最新發表Apple Watch 1...

市場靜待本周超級央行周 把握降息趨勢的台股投資機會

全球股市上周出現顯著反彈，市場靜待本周超級央行周，聯準會降息勢在必行，近期台股位於高檔震盪，法人建議，定時定額布局台股基...

資訊空窗期 美股基金持續淨流出

經濟數據符合預期，科技股帶動美股收高，但也隨著時序上步入資訊空窗期，市場市場轉向觀望，並聚焦美國聯準會利率政策步調，美股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。