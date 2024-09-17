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歐洲央行再降息1碼 預估今年經濟成長面臨壓力

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

歐洲央行（ECB）上周如預期寬鬆貨幣政策，下調隔夜存款利率1碼（即0.25個百分點），其餘兩項基準利率同步調降。ECB管理委員會表示，在評估通貨膨脹前景、潛在通膨動向及貨幣政策傳導效力後，一致認為目前適合進一步寬鬆貨幣政策。

富達投信指出，這是ECB繼6月降息之後，再度寬鬆貨幣政策。ECB雖未透露10月是否繼續降息，但認為當前薪資持續上揚，影響通膨維持較高水位，但補充說明勞動成本壓力已稍緩和，且企業獲利部分緩解高薪資對通膨的影響。

在經濟預測方面，ECB下調歐元區未來三年經濟成長預估，主要受淨出口、政府支出及家戶需求減弱影響，但實質收入提高，將對後續經濟成長復甦有正面影響。

富達宏觀及策略資產配置團隊認為，通膨仍是ECB目前較為棘手的問題，尤其薪資成長及服務性通膨黏滯。預期ECB在10月將維持利率不變，待第3季薪資成長變化更清晰後，12月才有可能再降息1碼。

在資金流向方面，歐股基金連三周遭賣超，單周淨流出9.6億美元。歐債基金則連四周淨流入，歐洲投資等級債基金最新一周吸金11.8億美元，歐洲非投資等級債基金單周則進帳1.3億美元。

ECB 薪資 通膨

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