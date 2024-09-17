Apple Watch 10 也來了 遠傳20日將同步開賣、最低0元起

全新iPhone 16即將於20日（周五）正式開賣，專案價零元起，而同樣受到果粉關注、最新發表Apple Watch 10也將同步開賣，全面搭載有史以來最大螢幕，但價格不變，備受廣大果粉期待，遠傳指出，搭配指定資費， 全新升級Apple Watch 10，同樣最低零元就能帶回家，頂規Ultra 2版本也只要萬元有找！遠傳實體門市提供多元支付，包含信用卡、電子支付及無卡分期，再享指定分期0利率，多元付款購機輕鬆有彈性。

遠傳表示，本周五將同步開賣最新全新iPhone 16及Apple Watch 10及Ultra 2新色，Apple Watch 10螢幕再放大，是有史以來最大螢幕，而且更輕更薄、充電更快，並具備溫度感測，以及 watchOS 11 的健康與健身分析智慧功能。備受矚目的Apple Watch 10 LTE版搭配遠傳心5G智慧手錶方案，只要月付999元，專案價0元起；旗艦級Ultra 2也只要專案價9,990元、免萬元入手最新Apple Watch。

此外，遠傳表示，推出同時搭配5G智慧手錶方案、一號多機服務專案優惠，等於可用GPS版本專案價，免費升級LTE版！如Apple Watch 10 LTE 46mm搭配月付1,198元遠傳5G資費，與一號多機專案，手錶專案價只要1,500元（原價17,500元）。頂級 Apple Watch Ultra 2，月付1,198元，專案價也只要4,000元（原價27,900元）。

遠傳表示，Apple Watch LTE版搭配遠傳一號多機服務，即便手機不在身邊，手錶也能隨時上網、通話，外出運動、工作，重要訊息不漏接，還可透過手錶聽音樂、查地圖、導航等，讓智慧手錶功能完全發揮，入手LTE版本單獨加購遠傳「一號多機」服務，月付超低99元起（原價199元），就能讓手錶隨時通話、傳訊；或是可選擇「一號多機無合約優惠方案」，年底前提供首次申辦，首月免收月租費，次月起月租優惠只要149元！快來遠傳購買Apple Watch，搭配一號多機服務生活更便利！