市場靜待本周超級央行周 把握降息趨勢的台股投資機會

全球股市上周出現顯著反彈，市場靜待本周超級央行周，聯準會降息勢在必行，近期台股位於高檔震盪，法人建議，定時定額布局台股基金，掌握進入降息循環周期後的投資機會。

美國8月CPI季調年增2.59%，但核心CPI季調年增3.27%，則超乎市場預期上升，通膨雖延續放緩態勢，從Fed Watch上觀察9月降息1碼的機率則同步上升，當前9月降息1碼機率已上升至6成，從降息幅度上推估當前經濟應只是開始降溫，並非直接步入衰退。

日盛投信台股投資研究團隊表示，市場靜待FOMC會議結果，除了降息幅度外，會後決議也將為市場對未來經濟方向定調。大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策等不確定性因素，由於第四季將進入傳統旺季，台股長期基本面優異也讓短線大盤修正形成投資價值，建議可透過主動式台股基金布局，掌握中長線行情機會。

產業方面，AI需求基本面強勢，高頻寬記憶體（HBM）也同樣面臨需求殷切情況，此外，隨著雲端服務業者持續加大AI投資力道，台系供應鏈有望持續大啖AI伺服器商機。供應鏈獲利成長契機，加上美國聯準會進入降息循環已成定局，有利股市多頭進一步走勢。

日盛投信台股投資研究團隊補充，根據Lipper資料統計至2024年8月底以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有1年正報酬機率可達73%，平均報酬率13.8%，持有3年可見到效果更加優化，正報酬機率可達100%，平均報酬率可達47.7%，而持有5年除了正報酬機達100%、平均報酬更達約95.3%，長期投資效果顯著。因此可善用定時定額介入優質標的，增加中長期投資勝率並儲備多頭實力 。