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資訊空窗期 美股基金持續淨流出

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
經濟數據符合預期，科技股帶動美股收高。路透
經濟數據符合預期，科技股帶動美股收高。路透

經濟數據符合預期，科技股帶動美股收高，但也隨著時序上步入資訊空窗期，市場市場轉向觀望，並聚焦美國聯準會利率政策步調，美股基金持續呈現淨流出。回顧全球股票型基金資金流向，至9月11日，美股淨流出61.26億元，僅歐非中東與全球新興市場呈現小幅淨流入。

安聯投信表示，近一周投資人等待美國通膨數據、美國總統大選辯論及接下來的聯準會利率決策會議，通膨趨緩、就業也出現放緩跡象，但部分大型科技股上漲推動美股反彈，進而帶動亞股表現。日本受到企業和家庭支出下調，上季GDP 意外下修，日圓走升也壓抑日本出口類股投資氣氛。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管市場出現短期波動，但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。

布局上，莊凱倫表示，AI基礎設施方面看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI的需求；AI應用可留意許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，從而創造新的應用，增加貨幣化機會；AI可涉入產業則可關注幫助重塑數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業的發展。

台股部分， 安聯投信台股團隊表示，近期受消息面激勵，美、台重要AI概念股走強，但伴隨中秋假期，以及美國聯準會9月FOMC會議，預期在市場缺乏消息、主流，推出市場資金在AI、蘋概股兩大主流之中跑來跑去，盤勢容易陷入整理。

安聯投信台股團隊表示，展望後市，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面長線並未改變；產業基本面沒有太多新消息，美國和台灣企業半年陸續揭露；整體來看，今年後半段，經濟溫和復甦方向沒有改變。

短期來看，安聯投信台股團隊表示，9 月 Apple 新機發表後將進入題材空窗期，加上 9 月下旬到 10 月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第三季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

AI 台股 美國聯準會

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