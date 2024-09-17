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ManpowerGroup就業展望調查，第四季二大行業32%最強

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導

〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉（ManpowerGroup Employment Outlook Survey，簡稱 MEOS）調查台灣630位雇主，了解企業於今年第四季聘僱狀況，結果顯示就業展望淨值為+18%，排除季節因素後為+16%，九大行業中，金融保險業及不動產業達+32%最高，顯示對產業前景看法樂觀。

ManpowerGroup 全球就業展望調查結果顯示，39%企業預計增加人力，21%減少人力，36%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+18%，排除季節因素後則為+16%。

九大行業相較，以金融保險及不動產業+32%最高，能源和公共事業+30%居次，資訊科技業+25%第三。

金融保險及不動產業就業展望淨值為+32%，相較上季增加24%。萬寶華台灣專業人才事業執行合夥人賴怡文分析，本產業因逐漸進入退休高峰期，加上年輕行員流動率較高，故雇主在人力資源管理上面臨挑戰。陸續有公股銀行公布增加千人以上的招募職缺，除了一般金融外、理財、客服、金融科技、ESG、資訊、資安等領域人才均是重點招募對象。

能源和公共事業就業展望淨值為+30%，相較上季增加94%。賴怡文表示，能源相關國營事業過去因應支援政策需求與競爭壓力等，曾推動提前退休和精簡人力計畫，如今面臨人力短缺問題，開始反向補足人力缺口。此外，隨著基礎建設汰換更新，公共工程建設持續進行；以及因應供電儲能新技術的發展，這些因素也促使了人力需求的增加。在研發、管理、工程、業務、生產等領域的人才都是公私部門招募重點對象。

資訊科技業的就業展望淨值為+25%，相較上季增加7%。賴怡文表示，AI伺服器與AI筆電需求持續旺盛，相關企業不僅積極擴大產能，還大幅度擴編人力。國內眾多知名代工廠預計將開設上千個工作機會，主要需求集中在AI相關領域的研發工程師。另外，台灣半導體供應鏈是全球半導體產業的重要支柱，例如近期有國際半導體大廠宣布在國內設立研發中心，車用通訊晶片、車用智慧駕艙晶片、車用輔助駕駛晶片等技術轉移至國內研發生產，重點招募設計、製造、封裝測試等相關人才。這些動向進一步強化了台灣在全球科技產業中的關鍵角色，也為相關領域的人才創造了更多機會。

本次調查結果顯示，在42個國家/全數國家/區域的雇主，其中四十個國家/區域預計增加人力，二個國家/區域預計減少。就區域比較而言，第四季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家/區域中，依序為印度+37%第一，新加坡+29%第二，中國+27%第三，台灣就業展望則為+16%排名第四，而香港就業展望最為謹慎+8%居於末位。

半導體 淨值

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