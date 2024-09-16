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新聞幕後／金管會趕秋節前夕宣布駁回中信金公開收購的三大真正理由

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四大理由 金管會不同意中信金收購新光金

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會宣布，四大理由緩議中信金（2891）收購新光金（2888），一、中信金收購10~51%新光金持股卻對整併各種狀況未有完整規劃，整併方案不完備，二、若屆時未能完成收購，釋股處理也欠缺內容，三、對新壽財務掌握度不足，未提出增資承諾，四、公開收購以換股做對價，對雙方股東權益保障不足。

中信金是在8月26日向金管會遞件申請公開收購新光金，並在9月11日完成補件一次，金管會前後共審查了十個工作日後，16日拍板「緩議」收購新光金，大出市場意外。

金管會副主委邱淑貞說，中信整併規劃有很多需改善，很多不確定因素要經過評估，尤其是10月9日新光與台新（2887）將開股臨會討論換股合併，中信需把「各項不確定因素」納入考慮，但方案中卻未能列入。

再者，中信預定收購持股比率10~51%，收購成立最低要件是10%，中信卻未能妥適規劃不同收購比率的後續整併計畫，當無法確保對新光金具有絕對控制力下，後續可能衍生股權與經營權紛爭，對維持金融市場秩序有重大潛在疑慮。甚至也可能投資標的因合併案等事由而變更，導致與中信金申請投資計畫不符等不明確因素。

簡單說，當中信未能拿到新光控制性持股（未達50%）時，新光金將會出現三個大股東，又或是當10月9日新光與台新通過換股合併，但同時中信收購達51%卻變成了「台新新光金」23%的股東時，中信又該怎麼處理？金管會都未能看到滿意的答案。

其次，中信金對未能在期限內（依規是三年）完成整併的釋股方案不具體，三、中信金無法掌握新壽損益和財務狀況，也未能提出增資承諾書。

四、中信金擬以部分現金、部分發新股做這次收購對價，邱淑貞說，非合意併購又以發行新股為公開收購對價，實際收購價格是不確定。一旦發動收購，雙方股價可能受到干擾，潛藏不利應賣人權益問題。

邱淑貞說，金管會近年不鼓勵以「股票」做對價的公開收購，過去也無此前例，之前富邦併日盛也是全採現金收購。簡單說，金管會傾向公開收購以「全現金」方式進行。

她說，金融市場雖是一個自由競爭的市場，但任何併購行為不能有礙金融秩序與市場穩定，彼此競爭更要相互尊重，以建立金融市場專業形象並維持市場的秩序與穩定。

中信金 新光金 金管會

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