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買利變商品 留意三眉角

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片

利率變動型保單買氣升溫，加上該商品可說是近年為保險市場上最受歡迎的商品之一，因此也吸引保戶目光，而利變型商品除了商品提供的基本保障外，保戶可透過保險公司運用對應區隔資產的獲益，藉由「宣告利率」的機制，提高自己的保障。壽險業者也建議，在投保之前，有三大眉角要留意。

壽險業者指出，第一，利變型保單為含有「宣告利率」的保單，目前市場上常見產品類型包括利變型壽險及利變型年金險。一般而言，利變型保單與傳統壽險的最大差異處，在於額外提供宣告利率累積部分保單價值，以作為未來相關回饋依據。但宣告利率非固定或保證的利率，保險公司在利率變動型商品宣告利率的宣告上，並非依循任何外部的經濟指標，而是依照運用對應區隔資產所產生的獲益結果來進行宣告。

第二，外幣保單，會有匯率風險，在投保外幣保單前，除了評估保險商品本身是否符合自身需求外，應同時考量自身承受匯率風險能力、未來是否有外幣需求，以及外幣所屬國家之政治及經濟變動風險等因素，納入通盤考量。

第三，保戶應回歸保險本質，不以宣告利率選商品，由於利變型商品的保障期間均屬長期甚至是終身保障，保戶購買此類商品時，不宜僅以宣告利率作為唯一考量，同時要瞭解各公司宣告政策及歷史宣告利率情形；因此，建議民眾購買利變商品時，詳細檢視保險內容與保障範圍是否適合自身的需求。

保險 資產 風險

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