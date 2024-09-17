美元保單宣告利率衝4.15%

市場預估美國將啟動降息循環，壽險近期積極拉高美元宣告利率，有望持續推升美元利變保單買氣，其中全球人壽9月將調升19張美元保單的宣告利率，最高利率來到4.15%、拉高了美元宣告利率的「天花板」。為了持續「吸客」，包含元大人壽、宏泰人壽都推出新一代利變型壽險。

利變型保單買氣持續回溫，多家壽險也紛紛調高宣告利率替利變型保單銷售加馬力，其中，全球人壽9月將調升19張美元保單宣告利率，幅度為5個基本點，其中包含18張現售及一張停售美元保單，調整後，「全球人壽豪利旺利率變動型美元終身壽險」宣告利率衝上4.15%、拉高美元宣告利率「天花板」，為目前最高水準，另外有七張美元保單宣告利率亦有4.1%。

而三商美邦人壽9月也調升了37張美元保單宣告利率、調幅為5個基本點，其中現售九張、停售28張，調整後最高宣告利率為3.65%。

目前為止，台灣人壽、遠雄人壽、元大人壽等美元宣告利率最高來到4.1%，國泰人壽、新光人壽、第一金人壽、凱基人壽與台新人壽最高宣告利率亦達4.05%，南山人壽美元利變商品最高宣告利率也有4%，至於之後是否有壽險進一步調升宣告利率，值得關注。