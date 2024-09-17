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前八月逾1.5兆元 壽險保費收入三增

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業績持續回溫。壽險公會昨（16）日公布，今年前八月壽險業保費收入（加計負債）合計為1兆5,516億元，年增5.4%；其中，新契約保費合計5,183.3億元，年增9.8%，續年度保費收入1兆333億元，年增3.3%，維持「三增」。

統計今年前八月，壽險業新契約保費合計5,183.3億元，年增9.8%，其中傳統型壽險的新契約保費（加計負債）為3,201億元，較去年同期增加17.1%；壽險公會分析，可能與部分會員公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品銷售有關。

不過，投資型保險商品新契約保費為1,981億元，較去年同期小幅減少0.3%，壽險公會認為，可能與投資型保單新制於2023年7月1日起上路，受到新制效應影響，去年截至8月投資型保險商品新契約保費收入基期較高有關。

壽險公會指出，前八月投資型壽險新契約保費736億元，較去年同期增加9.7%；投資型年金險新契約保費1,245億元，較去年同期減少5.4%。

壽險公會統計指出，前八月新契約保費裡，壽險3,485億元，占新契約保費的67.2%，年增16.4%；傷害險為99億元，占新契約保費收入的1.9%，年增約8%；健康險321億元占新契約保費之6.2%，年增22%；年金險1,277億元占24.6%，年減6.9%。

資料顯示，傳統型年金險新契約保費31億元，較去年同期減少42.7%，壽險公會分析，可能與部分會員公司配合逐步接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS17），變更傳統型年金商品銷售策略有關。

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