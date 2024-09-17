暑假海內外旅遊大爆發 刷卡最強8月衝破3,600億

暑假海內外旅遊大爆發，國銀8月信用卡刷卡成績爆出歷史同期新高紀錄，全體國銀刷破3,652億元，超越去年同期3,537億元，成為史上最強8月，挹注今年前八月簽帳金額破3.1兆元，全年刷卡金額有機會再攀高峰。

第4季國銀刷卡金額更有機會期待，北富銀與星展銀都已經表態，第4季適逢iPhone新機上市、百貨周年慶以及雙十一電商大慶、年底大額保費扣繳等議題。

國內前六大發卡行，8月簽帳金額依序為中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、台新銀、星展銀各刷出607億元、600億元、478億元、457億元、413億元以及219億元，合計刷2,774億元，占國銀8月總刷卡額達76％，超過七成五。前六大發卡行前八月累計簽帳金額均寫歷年同期新高。

8月前六大發卡行信用卡成績單

前六大發卡行均指出，8月刷卡受惠國人出國旅遊帶動海外消費持續熱絡，促使海外實體刷卡金額出現亮眼成長，北富銀年成長逾三成，國泰世華銀海外簽帳年成長逾五成，星展銀指出今年前八月海外實體刷卡金額年成長達兩成，有效挹注整體刷卡動能。

六大發卡行也揭露8月最夯信用卡。發卡王玉山銀單月發出11.9萬張卡，主要發卡動能為玉山Unicard、熊本熊卡；台新銀8月發8.8萬張卡居次，中信銀發7.5萬張、北富銀發5.2萬張、國泰世華發4.7萬張卡、星展銀發逾1.6萬張。

星展銀指出，8月新辦卡以eco永續卡、everyday威士御璽卡、星展飛行世界之極卡為主力；北富銀指出，8月發出5.2萬張卡、年成長4％，發卡主要貢獻依序為Costco聯名卡、J卡以及富邦momo卡；國泰世華銀則仍然以CUBE卡最最大宗。

展望第4季，大型發卡行鎖定兩大消費動能市場。第一，北富銀、台新銀與星展銀都已經鎖定iPhone 16新機購買熱潮，北富銀更提前開跑，9月已經著手規劃蘋果新機購機熱潮，星展銀也指出，iPhone新機上市，第4季將會提供多樣化促刷優惠滿足客戶需求。

第二，出國旅遊與百貨、電商等消費動能，北富銀、玉山銀、中信銀、國泰世華銀、台新銀與星展銀都將持續鎖定海外消費動能。